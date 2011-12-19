T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

'Rum doğalgazı' Türkiye'den dağıtılacak

Kıbrıs açıklarındaki doğalgazdan Türk Kesimi'ne de pay verileceğini söyleyen Rumlar, dağıtımı Türkiye'den yapmak için boru hattı projesi hazırlıyor.

19 Aralık 2011 02:00

T24 - Kıbrıs açıklarındaki doğalgazdan Türk Kesimi'ne de pay verileceğini söyleyen Rumlar, dağıtımı Türkiye'den yapmak için boru hattı projesi hazırlıyor.


Kıbrıs Adası'nın güneyindeki deniz bölgesinde başlayan doğalgaz ve petrol arama işlemleri, yarım asırlık Kıbrıs sorununa yeni bir unsur daha ekledi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Türkiye'ye ilginç bir teklif geldi. Sabah'ın haberine göre; Rumlar, KKTC'ye yani Türk tarafının da pay almasını isterken gazın da Türkiye'den taşınabileceği yönünde prjeler hazırlıyor. Bu gelişmelerin Kıbrıs sorununun çözümünde katalizör bir rol oynayabileceğine inananlar da var. Bunlardan biri de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki Dimitris Hristofyas Hükümeti. Hristofyas Hükümeti, Kıbrıs sorunu çözülse de çözülmese de, adanın güneyinden çıkacak doğal zenginliklerden yalnız Rumların değil; Kıbrıs Türklerinin de yararlanacağını açıklıyor.



İki kesim paylaşacak


Kıbrıs sorununa tarafların kabul edeceği adil bir çözüm bulunması olasılığında, adanın Güney Doğusu'ndaki 12 no'lu parselde yaklaşık 250 milyar metreküp büyüklüğünde olduğu sanılan doğalgazın sıvılaştırıldıktan sonra Türkiye'ye taşınması için Kıbrıs ile Türk kıyıları arasında 40 mil uzunluğunda bir boru hattı inşaatı için çalışmalar yapılıyor. Kıbrıs Rum Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanou, Kıbrıs sorunundaki son gelişmelerle ilgili Atina'da verdiği yıllık brifingde, Kıbrıs Rum Kesimi'nin doğalgaz çalışmalarına ne denli büyük önem verdiğini anlatmaya çalıştı.



Bir yol bulunacak


Rum sözcü, "Kıbrıs sorunu çözülse de çözülmese de, çıkacak doğalgazdan bütün Kıbrıslılar yararlanacak" diyor ve "Adanın doğal zenginliklerinin yalnız Rumlara değil Kıbrıslı Türklere de ait olduğunun bilincindeyiz. Bu bölgelerden çıkacak doğal zenginliklerden Kıbrıs Türklerinin de yararlanması için mutlaka gerekli yolların bulunacağını" yorumunda bulunuyor.



Bütün Kıbrıs için


Rum Kesimi sözcüleri, Kıbrıs sorunu çözülse de çözülmese de, çıkacak doğalgazdan bütün Kıbrıs'ın yararlanacağını söylüyor. "Adanın doğal zenginliklerinin yalnız Rumlara değil Kıbrıslı Türklere de ait olduğunun bilincindeyiz" yorumları yapılıyor.



40 millik boru hattı


Enerji Bakanı Praksula Andoniandou, doğalgazın sıvılaştırılmasından ve kurulacak tesislerde depolanmasında sonra gazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya dağıtılması amacıyla Kıbrıs ile Türkiye arasında 40 millik boru hattı projesi hazırlamış durumda olduklarını söyledi.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24