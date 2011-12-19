'Rum doğalgazı' Türkiye'den dağıtılacak

T24 - Kıbrıs açıklarındaki doğalgazdan Türk Kesimi'ne de pay verileceğini söyleyen Rumlar, dağıtımı Türkiye'den yapmak için boru hattı projesi hazırlıyor.



Kıbrıs Adası'nın güneyindeki deniz bölgesinde başlayan doğalgaz ve petrol arama işlemleri, yarım asırlık Kıbrıs sorununa yeni bir unsur daha ekledi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Türkiye'ye ilginç bir teklif geldi. Sabah'ın haberine göre; Rumlar, KKTC'ye yani Türk tarafının da pay almasını isterken gazın da Türkiye'den taşınabileceği yönünde prjeler hazırlıyor. Bu gelişmelerin Kıbrıs sorununun çözümünde katalizör bir rol oynayabileceğine inananlar da var. Bunlardan biri de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki Dimitris Hristofyas Hükümeti. Hristofyas Hükümeti, Kıbrıs sorunu çözülse de çözülmese de, adanın güneyinden çıkacak doğal zenginliklerden yalnız Rumların değil; Kıbrıs Türklerinin de yararlanacağını açıklıyor.

İki kesim paylaşacak



Kıbrıs sorununa tarafların kabul edeceği adil bir çözüm bulunması olasılığında, adanın Güney Doğusu'ndaki 12 no'lu parselde yaklaşık 250 milyar metreküp büyüklüğünde olduğu sanılan doğalgazın sıvılaştırıldıktan sonra Türkiye'ye taşınması için Kıbrıs ile Türk kıyıları arasında 40 mil uzunluğunda bir boru hattı inşaatı için çalışmalar yapılıyor. Kıbrıs Rum Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanou, Kıbrıs sorunundaki son gelişmelerle ilgili Atina'da verdiği yıllık brifingde, Kıbrıs Rum Kesimi'nin doğalgaz çalışmalarına ne denli büyük önem verdiğini anlatmaya çalıştı.

Bir yol bulunacak



Rum sözcü, "Kıbrıs sorunu çözülse de çözülmese de, çıkacak doğalgazdan bütün Kıbrıslılar yararlanacak" diyor ve "Adanın doğal zenginliklerinin yalnız Rumlara değil Kıbrıslı Türklere de ait olduğunun bilincindeyiz. Bu bölgelerden çıkacak doğal zenginliklerden Kıbrıs Türklerinin de yararlanması için mutlaka gerekli yolların bulunacağını" yorumunda bulunuyor.

Bütün Kıbrıs için



Rum Kesimi sözcüleri, Kıbrıs sorunu çözülse de çözülmese de, çıkacak doğalgazdan bütün Kıbrıs'ın yararlanacağını söylüyor. "Adanın doğal zenginliklerinin yalnız Rumlara değil Kıbrıslı Türklere de ait olduğunun bilincindeyiz" yorumları yapılıyor.

40 millik boru hattı



Enerji Bakanı Praksula Andoniandou, doğalgazın sıvılaştırılmasından ve kurulacak tesislerde depolanmasında sonra gazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya dağıtılması amacıyla Kıbrıs ile Türkiye arasında 40 millik boru hattı projesi hazırlamış durumda olduklarını söyledi.