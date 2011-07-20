-RUM DIŞİŞLERİ BAKANI İSTİFASINI SUNDU LEFKOŞA (A.A) - 19.07.2011 - Kıbrıs Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Markos Kiprianu, bu akşam Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'la yaptığı görüşmede, istifasını resmen sundu. Rum radyosunun haberine göre, Kiprianu, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, ''kararının nihai olduğunu ve bunun ahlak ile vicdanının yönelttiği bir karar olduğunu'' söyledi. Kiprianu, Hristofyas'ın kendisinden, yerine başkası atanana kadar birkaç gün daha görevinin başında kalmasını istediğini de kaydetti. Kıbrıs Rum kesiminde, Rum Milli Muhafız Ordusu'nun Zigi'deki Evangelos Florakis Deniz Üssü'nde 11 Temmuz'da meydana gelen patlama ve Vasiliko'daki elektrik santralinin devre dışı kalmasının ardından yaşananlar tartışmalar üzerine istifa etme niyetini dün Hristofyas'a iletmişti. Kiprianu, olayda sorumluluğu olduğu gerekçesiyle eleştiriliyor. Patlama günü, Rum Savunma Bakanı Kostas Papakostas ile Rum Milli Muhafız Ordusu Başkomutanı Petros Çalikidis istifa etmişti. Rum tarafında komünist AKEL Partisi-Demokratik Parti (DİKO) koalisyon hükümetinin DİKO'lu üyesi Kiprianu'nun isifası, koalisyonu da sarsıyor. DİKO'da da hükümetten ayrılma tartışmaları yaşanıyor. Sözkonusu patlama, üç yıl önce İran'dan Suriye'ye götürülürken el konularak üsde tutulan, barut dolu 98 konteynırda meydan gelmişti. Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ve Kiprianu, konteynırların üsde tutulmasından sorumlu görülüyor.