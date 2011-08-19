-Rum Başpiskopos, Ürdün Kralından arabuluculuk isteyecek LEFKOŞA (A.A) - 19.08.2011 - Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu 2. Hrisostomos, Rum papazların KKTC'deki kiliselerde görev yapmalarına izin verilmesini sağlamak için Ürdün kralından arabuluculuk yapmasını isteyecek. Alithia gazetesinin haberine göre, 2. Hrisostomos, Rum papazların KKTC'deki kiliselerde görev yapmalarına izin verilmesini istediğini, ancak Kıbrıs Türk tarafının, ''bu konuda istekli olunmasına rağmen Türk askerinin yasakladığını'' iddia etti. 2. Hrisostomos, Kıbrıs Türk tarafının, imamların Rum tarafında görev yapmalarına izin verilmesi talebi üzerine gerçekleşen diyalogda kendisinin de Rum papazlarla ilgili talebi ortaya koyduğunu kaydetti. Başpiskopos, KKTC devletinin Kilise'nin talebini reddetmesine karşın kendisinin, iyi niyet jesti olarak imamların ''Rum tarafına gitmelerine'' rıza gösterdiğini savundu. Gazete, 2. Hrisostomos'un hafta sonu Ürdün'e gideceğini ve Ürdün kralı ile yapacağı görüşmede kraldan, KKTC'deki kiliselerin işletilmesine izin vermesi maksadıyla Türk hükümeti nezdinde arabuluculuk yapmasını isteyeceğini aktardı. Kilise olarak, Kıbrıs Rum Kesimindeki camilerde görev yapacak imamlara, ''meşru olarak Kıbrıs'ta ikamet etmeleri'' şartını koyduklarını belirten Başpiskopos, Türkiye kökenli imamların da Rum tarafında görev yapmalarının talep edildiğini ancak Kilise'nin bunları reddettiğini söyledi. -''Atina uzaksa, daha yakın olan Lübnan'a git ve oradan gel''- KKTC Din İşleri Dairesi Başkanı (Müftüsü) Doç. Dr. Talip Atalay'ın da Rum tarafına geçmek istediğini, ancak kendisine, Güney Kıbrıs hava ve deniz limanlarından giriş yapmaları şartıyla gelip görev yapabileceklerini söylediğini anlatan 2. Hrisostomos, ''Müftü barikattan geçerek 'özgür bölgelerde' görev yapmak istedi. 'Atina'ya gidip oradan mı geleyim' diye sordu ben de kendisine 'istersen daha yakın olan Lübnan'a git ve oradan gel' cevabını verdim'' dedi. 1963'ten beri ilk kez Güney Kıbrıs'taki camilere Kıbrıslı Türk imam atandı. Atanan iki imam Derviş Şamil, Şakir Alemdar, Larnaka'daki Hala Sultan Tekkesi ve Lefkoşa'daki Bayraktar Camisi'nde görev yapacak.