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Dünya

Rum basını: Gizli anlaşmalar da imzalandı LEFKOŞA (A.A)

04 Kasım 2011 19:09

-Rum basını: Gizli anlaşmalar da imzalandı LEFKOŞA (A.A) - 04.11.2011 - İsrail Cumhurbaşkanı Simon Perez, Kıbrıs Rum kesimindeki temaslarını tamamlayarak adadan ayrıldı. Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli, Perez'in ziyaretinin, son yıllarda önemli ölçüde gelişen iki ülke arasında çok yüksek düzeydeki ilişkileri tasdiklediğini söyledi. Markulli, Doğu Akdeniz'de hidrokarbonun (petrol ve doğalgaz kaynakları) tespit edilmesinin, iki ülke arasındaki işbirliğinin ileriye götürülmesine fırsat verdiğini belirtti. İsrai ile dün imzalanan anlaşmalara da değinerek bu anlaşmaların dışında, hidrokarbondan birlikte faydalanılmasına ilişkin başka bir anlaşmanın da ileriye götürüldüğünü ifade eden Markulli, benzer bir anlaşmanın Mısır'la da ilerletildiğini kaydetti. -''Gizli anlaşmalar da imzalandı''- Bu arda, Perez'in Rum tarafına ziyareti sırasında iki ülke arasında kamuoyuna duyurulan anlaşmaların yanı sıra ''gizli anlaşmalar'' da imzalandığı bildirildi. Rum gazeteleri, Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ile Perez arasında üç anlaşma ve bir işbirliği memorandumuna imza atıldığını, bir de ortak komite kurulması kararının alındığını belirtirken, bazı gazeteler ''bunların dışında gizli anlaşmalar da yapıldığını'' yazdı.

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