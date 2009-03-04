Rujunuz teninize uysun!

Dudaklar kadınların en hassas, en çekici yanlarındandır. Ama dudakların boyanması bazen bir sorun halinde önümüze çıkar; çünkü hoşa giden ve gerçekten yakışan rujlar her zaman birbiriyle örtüşmez. Rujunuzun makyajınızla, ama en önemlisi doğal cilt tonunuzla uyumlu olması gerekir. Hangi rengin cilt tonunuza uygun olacağını nasıl anlarsınız?



Ruj seçmek en az "Bay Doğru"yu bulmak kadar çetrefilli bir iştir: Onlarca renk ve çeşit arasında sıkışıp kalabilirsiniz! Bu seçimde de kurallar aynıdır: Denemeli ve sonunda doğru olanı bulmalısınız! Ne yazık ki dudak boyalarında standartlar geçerli değildir. Her kadının ruj seçimini etkileyecek farklı kişiliği, yapısı, yaklaşımları, beğenileri ve elbette farklı cilt tonu vardır. Söz gelişi, bir kadının güzelliğinin sırrı olan ruj, bir diğerine inanılmaz itici bir görünüm verebilir.



Tanım olarak, en doğru ruj, yüzünüze ışıltı kazandırıp iyi görünmenizi sağlayandır.



Cilt tonunuza göre doğru ruju saptamak için önerileri gözden geçirin; sonra da rujların gizemli dünyasına bir göz atın. Bayılacaksınız!



Çok açık ten



Şeffaf renkler, bej tonları, kıpkırmızı, hafif mercan renkleri, pembe rujlar.



Açık ten



Sıcak şeftali ve pembe renkler içeren tonlar. Çarpıcı renkler gerektiren durumlarda mavi bazlı rujlar, vişne tonları, kahverengine kaçan tonlar.



Buğday ten



Sıcak alt tonları olan renkler: Kahve bazlı mor, açık kahve. Şarap rengi de muhteşem bir ışıltı verebilir.



Koyu ten



Derin, parlak olmayan kırmızılar yani mavi veya mor alt tonlar içeren renkler. Çikolata veya erik renkli rujlar da harika durur.

