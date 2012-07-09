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Dünya

Felçli kadın ruhunu satılığa çıkardı

ABD’de beş yıl önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle felç olan kadın ruhunu e-Bay internet sitesinden satışa çıkardı

09 Temmuz 2012 17:47

ABD’nin New Mexico eyaletinin Albuquerque şehrinde yaşayan Lori N. ruhunu e-Bay internet sitesi üzerinden satışa çıkardığını açıkladı.

Yazarlık yaparak hayatını kazanan Lori N’nin satışı 2000 dolarla başladı.

2007 yılında geçirdiği trafik kazası nedeniyle felç geçiren ve vücudunun büyük bir bölümünü kullanamayan Lori N. bu ilanın bir yardım çığlığı olduğunu söyledi.

Huffington Post’un haberine göre Lori N. şunları söyledi:

“Hayatımda yorulduğum bir noktadayım. Kendimi iyi hissetmiyorum.”

e-Bay satışı onaylamadığı için Lori N’nin ilanını siteden kaldırdı.

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