Ruhunu arındıran Binnaz Avcı tekrar sinemaya döndü

Suzan Avcı ile senarist Erdoğan Tünaş'ın kızı Binnaz Avcı, 12 yıldan sonra tekrar sinemaya dönme kararı aldı.



Türk Sineması'nın unutulmaz karakter oyuncularından Suzan Avcı ile senarist Erdoğan Tünaş'ın kızı Binnaz Avcı yeniden setlere dönüyor. 17 yaşında sahnelerle tanışan 18'inde Cüneyt Arkın ile kamera karşısına geçip ilk sinema filmini çeken Binnaz Avcı, bir gecede aldığı kararla sahnelere ve sinemaya veda etmişti. Şimdi Binnaz Avcı, yine tek gecede aldığı ani bir karar ile yeniden sinemaya dönüyor. İtalyan Lisesi mezunu olan Binnaz Avcı, "Bu dünya bana göre değildi. Bir gece durdum ve kirlenen ruhumu temizlemem gerektiğine karar verdim. İşte o gün her şeyi bırakmaya karar verdim" dediği setlere 12 yıl sonra dönme kararı aldı. Binnaz Avcı, "Sinemadan sahnelere geçişim yanlış oldu. Bırakmaya karar verdiğim an sinema olsaydı asla bırakmazdım. Sinemayı aşkla seviyorum. Şimdi de gelen sinema tekliflerini değerlendireceğim" dedi.



Fotoğrafçı Cumhur Kaplan'a Boshporus Palace Otel'de birbirinden iddialı fotoğraflar çektiren Binnaz Avcı, "Ben sinema filminde rol almak istiyorum. Bazı teklifler var onları değerlendirmek istiyorum. Şimdiye kadar hepsini reddettim ama bundan sonra kabul edeceğim" ifadelerini kullandı.