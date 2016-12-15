Ruhsatsız hacamat yaptıkları iddia edilen çifte 10’ar ay hapis cezası

İstanbul’da vatandaşlara ruhsatsız olarak akupunktur, sülük uygulaması ve hacamat yaptıkları iddia edilen çifte, 10’ar ay hapis cezası verildi. Habertürk'te yer alan habere göre çift, “Hacamatın sünnet ibadeti olduğunu düşünüyoruz” dedi.

İstanbul Anadolu 48. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Olcay K. (47), imam nikâhlı eşi İsmail D. (60) ile Maltepe İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün avukatı katıldı. Sanıklardan İsmail D.’nin kimlik tespiti konuşmaları, şaşkınlıkla karşılandı.

Mahkeme başkanının ne iş yaptığını sorduğu İsmail D., “Makine mühendisiyim, elektronik teknik mühendisiyim, bilgisayar informatik, gazeteciyim, alternatif tıp uzmanıyım, bağırsak uzmanıyım, yeter mi?” yanıtını verdi. Hâkim yanıtın anlaşılmadığını söyleyince, sanık “Bilmiyor musun?” dedi. Bunun üzerine hâkim, sanığın beyanlarını tutanağa geçirdi.

"Yapmak için izin belgem yok"

Dini nikâhlı eşinin yaşadığı evde hacamat yaptığını belirten İsmail D., “Ben Alman’ım. Almanya’da işe başlamadan 6 ay önce reklam asmak serbesttir. Dini prosedür olduğu için izin almadım. Türkiye’de alternatif tıp uygulaması yapabileceğime dair izin belgem yok’’ diye konuştu. Sanık Olcay K. ise “Kendime ve yakınlarıma ücretsiz olarak hacamat ve sülük tedavisi yapıyorum. Hacamatın sünnet ibadeti olduğunu düşünüyoruz. Para almıyorduk” ifadesini kullandı. Hâkim, diploma veya meslek belgesi olmadan hacamat veya sülük uygulaması yaptığı gerekçesiyle her 2 sanığa da “Tababet ve Şuabatı Şanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun” gereğince 1’er yıl hapis cezası verdi. Bu ceza, iyi halden 10’ar ay hapis, 80’er TL paraya çevrildi.

"Diploma alınması şart"

İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi Başkanı Av. Ümit Erdem, söz konusu kanuna göre diploma olmadan bu şekilde hasta tedavi etmenin suç olduğunu belirterek “2014 tarihli Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği’nde; kupanın (hacamat) da dahil olduğu 15 uygulama tanımlanmıştır. Bu uygulamaları, Sağlık Bakanlığı’nın verdiği eğitimi tamamlayan kişiler de icra edebiliyor” dedi. Hacamat, Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde “Vücudun herhangi bir yerini hafifçe çizip üzerine boynuz, bardak veya şişe oturtarak kirli kanı alma” olarak tanımlanıyor.