Ruhsar Pekcan bakan olduğunu böyle öğrenmiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı. Kabinedeki iki kadın bakandan birisi olan Ruhsar Pekcan, bakan olduğu haberini havalimanında öğrendi. Havalimanında art arda telefonlar alan Pekcan, "Sanırım bakan oldum, herkes öyle diyor ben bilemiyorum. Öğrenmeye gidiyorum" dediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis’te yemin edip Cumhurbaşkanlığı mazbatasını almasıyla birlikte Türkiye ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne resmen geçti. Erdoğan akşam da kabinesini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın bakan olduğu haberini havalimanında aldığı öğrenildi.

"Sanırım bakan oldum, herkes öyle diyor"

Konuyla ilgili bir tweet atan gazeteci Kemal Öztürk o anları şöyle duyurdu:

"Havalanında yanımda bir hanımefendi oturuyordu. Bir telefon geldi Cımhurbaşkanlığından çağrılıyorsunuz dendi. Sonra telefon yağdı. Ne oldu dedim, sanırım bakan oldum, herkes öyle diyor ben bilemiyorum. Öğrenmeye gidiyorum dedi. Yeni Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’dı kendisi"