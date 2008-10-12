Ruhsal hastalıklar ölüme neden oluyor

Dünyada 500 milyon kişi ruhsal sorun yaşıyor

Her dört kişiden birinin ruhu sorunlu

Ayer, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünyada ruhsal rahatsızlığı olan 500 milyon kişi bulunduğunu, bunun da her yıl 7 kişiden birinin tedavi gerektirecek derece ruhsal sorunu olduğu anlamına geldiğini belirtti. Ruh sağlığının küresel olarak öncelik kazanmasındaki en önemli etkenin, bu hastalıkların yaşam yitimine neden olması olduğunu ifade eden Dr. Ayer, şöyle konuştu:``Her dört kişiden biri yaşamının bir döneminde ruhsal hastalıklardan etkileniyor. Dünyada en fazla yaşam yitimine neden olan 10 hastalıktan 5'ini depresyon, şizofreni, alkol ve madde kullanım bozuklukları ve obsesif- kompulsif bozukluğu da içeren ruhsal hastalıklar oluşturuyor. Ruhsal hastalıkların ortaya çıkmasında genetik faktörler dışındaki nedenleri ise yoksulluk, kötü yaşam koşulları, işkence, şiddet, sağlık ve sosyal güvencenin olmayışı ve ayrımcılık başlıkları altında toplayabiliriz. Bu bağlamda toplum ve birey sağlığının, ülkemizin bugünü ve geleceği için taşıdığı önemin, ekonomik gelişmelerden daha önemsiz olmadığı gerçeğinden yola çıkarak, bireylerin ve tüm toplumun ruh sağlığı düzeyinin yükseltilmesi gerekliliği ortadır.''Başhekim Ayer, hastanelerinde hapsedici, kısıtlayıcı, bol ilaçlı tedavi yerine, hastayı toplum yaşantısına ve özgürlüğüne kazandırıcı rehabilitasyon tedavisini tercih ettiklerini kaydederek şöyle devam etti:``Türkiye'de 8 Ruh Sağlığı Hastanesi ve üniversite hastanelerinde 6 bin 500 yatak hizmet veriyor. Yatak sayısı yataklı tedavinin tamamını karşılayamıyor. Ülkemizde ve dünyamızda artan stres ve sosyal hayatın insan bünyesinde oluşturduğu olay, polikliniklerdeki hasta sayısını her geçen yıl artırıyor. Ülkemizde ruh sağlına ayrılan kaynak, psikiyatri hemşiresi, yardımcı personel ve rehabilitasyon ünitelerinin ayakta tedavi imkanları arttırılmalı.''Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde geçen yıl 92 bin 651 hastanın poliklinikten geçtiğini, yaklaşık 7'de birinin yatarak tedavi olduğunu belirten Başhekim Ayer, ``2008 yılında şu anda 77 bin 000 hasta poliklinikten tedavi aldı. Artan akıl hastalıkları değil. Artan kalabalık toplumda oluşun anksiyete, depresyon, panik atak bozuklukları gibi tedavi edilir hastalıklardır. Bu hastalıklarda erken tanı tamamen iyileşme demektir'' dedi.