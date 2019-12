Ruhlar keçiboynuzuyla iyileştirilecek

Kısa adı COST olan Bilimsel ve Teknik Araştırma Alanında Avrupa İşbirliği'nin (European Cooperation in The Field of Scientific and Technical Research) ruh ve akıl sağlığı sorunları olan bireylerin tedavisinde yararlandığı "Yeşil Tedavi" Türkiye'de de hayata geçirilecek.



Projenin Türkiye Temsilcisi, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamide Gübbük, yaptığı açıklamada, toprakla ve hayvanlarla uğraşmaya, sadece ruhsal tedaviye ihtiyacı olan bireylerin değil, günlük yaşamın getirdiği gerginliği atabilmek için her insanın gereksinimi olduğunu bildirdi.



İsviçre, Belçika ve Avusturya gibi zengin Avrupa ülkelerinde şehirde yaşayan insanların hobi bahçeleri olduğuna işaret eden Gübbük, işten çıktıklarında hafta sonlarında hobi bahçelerine giden insanların orada saatlerini geçirdiğini kaydetti. Özellikle uyuşturucu bağımlıları ve mahkûmların da, cezaevlerindeki tarım arazilerinde, bahçelerde rehabilite edildiğine işaret eden Gübbük, Antalya'da da akıl ve ruh sağlığı sorunları olan bireylerin tedavisi çerçevesinde keçiboynuzu bahçeleri oluşturmaya başladıklarını vurguladı.



Manavgat'ta 20 dönümlük keçiboynuzu bahçesi oluşturulduğunu ifade eden Doç. Dr. Gübbük, buradaki ağaçların, 5-10 yıl içinde erişkin hale geleceğini söyledi.



TÜBİTAK'ın desteklediği proje çerçevesinde ayrıca Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ile bir çalışma daha yürüttüklerini kaydeden Gübbük, "Alanya'da da ormanlık alanda 50 dönümlük bölgede 2 yıldır yürütülen aşılama çalışmalarına destek veriyorum. Önümüzdeki bahar aylarından itibaren Alanyalıları tatil günlerinde o bölgeye davet edip çalışmalara katkıda bulunmaya özendireceğiz" dedi.



Keçiboynuzunun Akdeniz iklimine özgü bir bitki olduğunu ifade eden Doç. Dr. Gübbük, bu bitkinin tohumundan elde edilen maddenin endüstrinin birçok alanında zamk olarak kullanıldığını, meyvesinin ise ilaç sanayinde değerlendirildiğini anlattı.



Keçiboynuzu dünya üretiminin yarısını İspanya'nın yaptığını belirten Gübbük, şu bilgileri verdi:



"Gerisi Portekiz, Fas, Yunanistan, İtalya, Kuzey ve Güney Kıbrıs ve Türkiye'den sağlanıyor.



Türkiye'de tarım dışı arazilerin değerlendirilmesi açısından keçiboynuzu ideal bir bitki. Başka türlerin yetiştirilemediği arazilerin ağacı olan keçiboynuzu ayrıca orman yangınlarına da dayanıklı. Geçen yaz Manavgat'ta yaşanan yangından sonra tahrip olan arazide yapılan çalışmalarda çam ağaçlarının tamamen yandığı noktalarda bulunan keçiboynuzlarının yeşil kaldığı gözlendi."



