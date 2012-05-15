Ruhi Su 100. doğum gününde etkinliklerle kutlanıyor

Halk müziği yorumcusu, besteci ve şair Ruhi Su, doğumunun 100. yılında bir dizi etkinlikle anılıyor. “Ruhi Su 100” etkinliklerinin belki de en önemlisi; “RuhiSuyüz” sergisi, yarın Tophane-i Amire’de, Ruhi Su Dostlar Korosu’nun türküleri eşliğinde açılıyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile Ruhi Su Kültür ve Sanat Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği “Ruhi Su 100” etkinlikleri kapsamındaki sergide, sanatçıya Kastamonulu bir âşık tarafından armağan edilen 170 yıllık sazı, Harbiye Cezaevi’ndeyken yazdığı mektuplar ve haberleşme malzemeleri, diplomaları, korsan plakları, fotoğrafları ve kurşunlanan mezar taşı yer alıyor.

Zülfü Livaneli, Rahmi Saltuk ve Sümeyra gibi sanatçıları derinden etkileyen Ruhi Su’nun kişisel eşyaları ile yaşamından karelerin de yer alacağı serginin küratörlerinden Karabey Aydoğan, “Bu sergi, Ruhi Su ile göz göze geleceğimiz, sade yaşamına bir adım daha yaklaşabileceğimiz bir sergi olma özelliği taşıyor” diyor. Sergi kapsamındaki eserlerin büyük bir çoğunluğu ise Ruhi Su Kültür ve Sanat Vakfı zamanında, Ruhi Su’nun eşi Sıdıka Su’nun seçtiklerinden oluşuyor. Aydoğan “Biz de, bu seçki üzerine daha önce görülmemiş mektuplar ve fotoğrafları üzerinde uzun süre çalıştık. Bu sergi, Ruhi Su’nun yaşamından bir panorama olarak değerlendirilebilir” diyor. Ruhi Su’nun oğlu Ilgın Su ise etkinlikleri ve sergiyi şöyle anlatıyor:

“Tüm bu etkinliklerde, babamın sanatçı kişiliğiyle çalışmalarının yanı sıra günlük hayatını da yansıtıyoruz. ‘RuhiSuyüz’ sergisinde ise temel amacımız, Ruhi Su’yu hatırlatmak ve onu genç kuşaklarla tanıştırmak. Ayrıca daha genç bir koro hazırlayıp konserler vermek istiyoruz. Bu sergide beni en çok etkileyen obje ise babamın kurşunlanan mezar taşı oldu. Sergiye gelen izleyicinin de aynı şekilde etkileneceğini düşünüyorum.”

Küratörlüğünü Karabey Aydoğan ile birlikte Can Kartoğlu’nun yaptığı “RuhiSuyüz” sergisi 30 Mayıs’a kadar görülebilir.