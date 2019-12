'Ruhban Okulu'nun kapalı olması utanç verici'

T24 -

'İnsanlık onuru rencide ediliyor'

Cumhurbaşkanı Gül'e Bartholomeos sorusu

CBS televizyonunda dün gece yayımlanan "60 Dakika" programına katılan ve programın muhabirlerinden Bob Simon'ın sorularını yanıtlayan Patrik Bartholomeos, "Dünyadaki bir çok kişi merak ediyor. Milyonlarca Ortodoks'un lideri neden yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede yaşıyor?" sorusu üzerine, "Biz bu ülke Müslüman olmadan önce de buradaydık, kilisemizin kuruluşundan beri buradayız" dedi.Barthelomeos, "İkinci sınıf vatandaş muamelesi görüyorsanız, bir Rum olarak, neden Yunanistan'a gitmiyorsunuz?" sorusu üzerine ise şunları kaydetti:"Çünkü biz ülkemizi seviyoruz. Burada doğduk, burada ölmek istiyoruz. 17 asırdır olduğu gibi misyonumuzun burada olduğunu hissediyoruz. Bizim ülkemizin yetkililerinin bu tarihe neden saygı göstermediğini merak ediyorum."Bartholomeos, programın Heybeli Ada Ruhban Okulu'nun kapalı olmasıyla ilgili olarak "Hiçbir gerekçe gösterilmeden kapalı tutulması yazık, utanç verici ve bir suç. Niçin?" ifadesini kullandı. Okulun, "sevgi, barış ve birlik telkininde bulunan kişileri yetiştirdiğini" ifade eden Bartholomeos, "kiliseye, bu insanları yetiştirme fırsatı tanınmayarak insanlık onurunun rencide edildiğini" savundu.Bartholomeos, "Başbakan ile defalarca görüştüm, somut sorunlarımızı ilettim, ondan yardım istedim. Hiçbir zaman cevap almadım" dedi.Bartholomeos, Türkiye için, "Kudüs'ün bir devamı, bizim için onun kadar kutsal ve mübarek bir toprak. Biz burada kalmayı tercih ederiz. Bazen çarmıha geriliyor olsak da burada kalmayı tercih ederiz. Çünkü İncil'de, İncil'in bize sadece İsa Peygamber'e inanmamız için değil, İsa Peygamber için acı çekmemiz için verildiği yazıyor" ifadesini kullandı.Bartholomeos, "çarmıha gerilme" sözünün tekrar hatırlatılması üzerine, Hz. İsa'nın tekrar dünyaya döneceğine inandıklarını belirterek, "Çarmıha gerildikten sonra yeniden diriliş başlar" dedi.İstanbul'un daha önceleri "Konstantinapol" olarak adlandırıldığı ve Hırıstiyanlığın en önemli kenti olduğu belirtilen programda, şunlar kaydedildi:"Zaman değişti. Modern Müslüman Türkiye'de Patrik, sıcak karşılanmadığını hissediyor. Türk yetkililer, Hırıstiyan mülklerine el koydular, Hırıstiyan kiliselerini, manastırlarını ve okullarını kapattılar. Cemaati, Türk yetkililerin, Patrik Bartholomeos'u kiliselerin en eskisi olan kilisesini Türkiye'nin dışına zorla çıkarmasından korkuyor."İstanbul'un "doğunun batıyla buluştuğu Boğaziçi'ndeki antik kent" olarak tanımlandığı programda, İstanbul'un siluetinin "minarelerle dolduğu, şehrin en zengin ve en ünlü kiliselerinin ise bugün müze olduğu" ifadeleri kullanıldı.Programda, Mısır'ın Sina Dağı'ndaki St Catherine Manastırı'nda Hz. Muhammed'e ait olduğu belirtilen bir el yazması gösterilerek, bunun, "1400 yıl kadar önce, Hz.Muhammed'in kendi el damgasıyla imzalanmış ve mühürlenmiş, manastırın Hıristiyanlarına dini özgürlük ve koruma öneren bir mektup" olduğu belirtildi.Mektubun, "Hz. Muhammed'in farklı dinlere mensup insanlar arasında hoşgörü ve barışa öncelik verdiğinin bir örneği" olarak nitelendiği programda Simon, "Patrik Bartholomeos, bize Hz. Muhammed'in hoşgörü mesajının Türk yetkililer tarafından pek kavranmadığını göstermek istedi ve bizi Heybeliada'ya götürdü" ifadesini kullandı. Programda Simon, Heybeliada Ruhban Okulu'nu Patrik Bartholomeos ile birlikte gezerek, okulu tanıttı.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un bir Amerikan televizyonuna yaptığı açıklamalara ilişkin olarak, ''Sayın Dışişleri Bakanı gayet güzel söylediler. Söyleyecek başka bir şey yok konuyla ilgili'' dedi.Gül, Kuveyt'e hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda basın açıklaması yaptı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.Kuveyt Emiri El Sabah'ın davetine icabetle bu ülkeye resmi ziyarette bulunacağını belirten Cumhurbaşkanı Gül, 12 yıl aradan sonra Kuveyt'e Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaretin gerçekleştirileceğini bu nedenle önemli olduğunu ifade etti.Gül, ''Tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğumuz Kuveyt ile ilişkilerimiz son dönemde tatminkar bir şekilde devam etmektedir. Kuveyt'teki temaslarımda ülkemizle Kuveyt arasındaki ikili ilişkilerin mevcut durumunu gözden geçirerek başta ekonomik ve ticari ilişkiler olmak üzere her alandaki işbirliğimizin her alanda daha da geliştirilmesinin imkanları üzerinde duracağım. Kuveytli muhataplarımla ayrıca bölgesel konu ve gelişmeleri ele alarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunacağız'' diye konuştu.Ziyaret sırasında Türkiye-Kuveyt İş Forumu toplantısına da katılacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Gül, Kuveyt Emiri El Sabah ile Kuveyt Petrol Şirketi'nin 75. kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılmayı da öngördüğünü söyledi.Cumhurbaşkanı Gül, ziyaretinin iki ülke ilişkilerine yeni bir ivme kazandırmasını umut ettiğini de sözlerine ekledi.Abdullah Gül, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.''Kapatılan DTP'nin milletvekillerinin siyasete Barış ve Demokrasi Partisi çatısı altında devam etme kararları ile bu milletvekillerinden bazılarının Mahmur Kampı'nı ziyaret edecek olmalarını nasıl değerlendirdiğinin'' sorulması üzerine de Gül, ''Bunlarla ilgili epeyce konuşuldu malum. Bakalım şimdi... Türkiye Büyük Millet Meclisi her şeyin merkezidir. Her şey orada...'' karşılığını verdi.