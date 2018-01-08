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Dünya

Ruhani'den özeleştiri: Halkın sesini dinlemeliyiz (2)

(Fotoğraf eklendi) Ekber Karabağ / Tahran, 8 Ocak (DHA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinde son günlerde yapılan protesto gösterilerini değerlendirdi

08 Ocak 2018 19:50

(Fotoğraf eklendi)
Ekber Karabağ / Tahran, 8 Ocak (DHA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinde son günlerde yapılan protesto gösterilerini değerlendirdi. Ruhani, \"Halkımızın sesini dinlemeliyiz ve bunun ötesinde isteklerini yerine getirmeliyiz\" dedi.  
Ekonomi kurmayı ile bir araya gelen Ruhani, burada yaptığı konuşmada ülkedeki sorunların ana nedeninin ülke yetkililerin genç kuşaktan uzaklaşması olarak değerlendirdi.  
Ruhani, \"Genç kuşak \'benim de söz hakkım var, sözlerimi dinlemelisiniz\' diyor. Halkımızın sesini dinlemeliyiz ve bunun ötesinde isteklerini yerine getirmeliyiz\" diye konuştu. 
Halk sadece para, pul istemiyor 
Halkın isteklerinin sadece ekonomi ile sınırlı olmadığını söyleyen Ruhani, halkın kültürel ve toplumsal taleplerinin de olduğunu kaydetti. 
Ruhani, \"Birileri halkın sadece para, ekonomi istediğini düşünüyor. Bunlar yanlış adres veriyor ve bu halka ihanet demektir. Özgürlük sadece parayla olmaz.\" dedi. 
Sosyal medya yasağı kaldırılmalı 
Sosyal medyaya konulan erişim yasağını eleştiren Ruhani, \"Ülkedeki özel durum nedeniyle sosyal medyaya getirilen kısıtlama devamlı olmamalıdır. Bunu yaptığımızda son bir haftada 100 binden fazla insan işini kaybetmiş oldu. Birileri halkın sadece devlet televizyonunu izlemesini istiyor. Devlet televizyonu da sadece bir grubun değil halkın sesi olmalı\" değerlendirmesinde bulundu.
ABD\'nin prestiji yerle bir oldu 
ABD\'nin İran\'daki protesto gösterilerini BM Güvenlik Konseyi\'ne taşımasını da eleştiren Ruhani, ABD\'nin buradan sonuç alamayarak \"siyasi prestijini\" zedelediğini söyledi. Ruhani: \"BM Güvenlik Konseyi ülkeleri ABD\'nin ağzının payını verdi\" diye konuştu. (Fotoğraflı)

 

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