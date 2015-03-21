Ruhani'den Batılı ülkelere çağrı



İran'a yönelik tüm yaptırım ve tehditlerin anlamsız olduğunu kaydeden İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, asıl hedefin yeni bir işbirliği çağı olması gerektiğini ifade etti. Ruhani "Bizim politikamız gerilimin düşürülmesi ve işbirliğinin büyütülmesi prensibine dayanıyor" şeklinde konuştu.

BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, Rusya, Fransa, Çin ve İngiltere ile Almanya'dan oluşan 5+1 ülkeleri ile İran arasındaki nükleer müzakereler sürüyor. Müzakerelere İsviçre'nin Lozan kentinde perşembe günü devam edilecek.

İran'ın nükleer kapasitesiyle ilgili görüşmelerde daha önce nihai anlaşmaya varılamamış, müzakereler 1 Temmuz 2015 tarihine kadar uzatılmıştı. İran ile 5+1 ülkeleri arasındaki müzakerelerde 31 Mart'a kadar bir çerçeve anlaşmaya varılması hedefleniyor.

Nükleer müzakereler 2013 yılının ekim ayında başlamıştı.