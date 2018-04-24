T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ruhani'den ABD'ye sert uyarı

Ekber Karabağ / Tahran, 24 Nisan (DHA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'yi İran'la yapılan nükleer anlaşmayı bozma konusunda uyardı

24 Nisan 2018 16:09

Ekber Karabağ / Tahran, 24 Nisan (DHA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD\'yi İran\'la yapılan nükleer anlaşmayı bozma konusunda uyardı. Ruhani, \"Anlaşmayı bozanlar kötü sonuçlarına katlanır\" diye konuştu.
Doğu Azerbaycan Eyaletinin merkezi Tebriz\'de halka hitaben konuşan Ruhani, 2015 yılında İran ve dünya güçleri arasında yapılan nükleer anlaşmadan çıkmaya çalışan ABD yönetimini sert ifadelerle hedef aldı.
Ruhani, \"Beyaz Saray\'da oturanlar taahhütlerine bağlı kalsa da kalmasa da İran halkı ve devleti onların her türlü komplo ve planına karşı dimdik duracaktır. Her zamandan daha güçlü taahhütlerimize bağlıyız ancak birileri bunu bozarak milletimize ihanet ederse kötü sonuçlarına katlanır\" dedi.
İran\'ın nükleer anlaşmadaki olası tüm senaryolara karşın planlarının olduğunu söyleyen Ruhani, \"ABD, Siyonizm ve bölgenin gerici Arap ülkelerinin komplosu gelişmemizi engelleyemeyecek\" diye ekledi.
İran\'la P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 2015 yılında varılan nükleer anlaşmayı sık sık eleştiren ABD Cumhurbaşkanı Doland Trump\'ın anlaşmadan çıkabileceği ileri sürülüyor. (Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:
- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tebriz\'de halka konuştu

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ekber KarabağTahranNisan DHACumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABDRuhaniDoğu Azerbaycan EyaletininTebrizABDSarayHerSiyonizmArapP5+1Fransa RusyaAlmanyaABD Cumhurbaşkanı Doland TrumpFotoğraflı Görüntü Dökümü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24