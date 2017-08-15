Ruhani: Nükleer anlaşmayı feshedebiliriz

İran, ABD'nin yeni yaptırımlar kararlaştırması durumunda nükleer anlaşmayı tek taraflı feshedeceğini duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani televizyondan naklen yayınlanan meclisteki konuşmasında "Washington yönetiminin yaptırım ve zorlama politikasından vazgeçmediği takdirde nükleer anlaşmadan birkaç saat içinde çekilebileceklerini" söyledi.

"Sonuç vermeyen yaptırım ve zorlama politikasının önceki Amerikan yönetimlerinin müzakere masasına oturmasını sağladığını" belirten İran Cumhurbaşkanı "Yeniden bu uygulamaya dönerlerse biz çok daha güçlü bir şekilde eski durumumuza döneriz", dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'un "iyi bir lider olmadığını bütün dünyaya gösterdiğini" söyleyen Hasan Ruhani ABD'yi nükleer anlaşmadan doğan yükümlülüklerine defaten uymamakla suçladı ve "ABD'nin artık güvenilir bir müzakere muhatabı olmadığını", dile getirdi.

Donald Trump 2015 yılında İran ile imzalanan nükleer anlaşmayı sert bir dille eleştirmiş ve göreve başladığı ocak ayından bu yana ABD ile İran arasındaki ilişkilerde hissedilir soğuma kaydedilmişti. Trump yönetimi geçen süre zarfında İran'a karşı bir dizi yaptırım uygulamaya başlamıştı.

BM Güvenlik Konseyi'nin veto yetkisine haiz beş üyesi ve Almanya ile İran arasında imzalanan İran'ın nükleer programıyla ilgili anlaşma İran'ın uranyum zenginleştirme çalışmalarını en aza indirip nükleer tesislerini uluslararası kontrole açmasını öngörüyor. Bunun karşılığında İran'a uygulanan yaptırımların kademeli olarak kaldırılacağı da anlaşmada yer alıyor.

İran Amerikan uçaklarını tacize devam ediyor

Diğer yandan Amerikan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İran'a ait bir insansız ve silahsız hava aracının gece saatlerinde bir Amerikan uçak gemisindeki F-18 tipi savaş uçaklarına yaklaşarak pilotların güvenliğini tehlikeye attığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları ise ABD'nin güvenlik endişelerinin yersiz olduğunu açıkladı.

Bahreyn'de üslenen 5. Filo'nun komutanı Ian McConnaghey insansız hava aracının herhangi bir uyarıda bulunmadan uçak gemisi Nimitz'i izlediğini söyledi. Hava aracının uyarılara rağmen savaş uçaklarına 300 metre kadar yaklaştığına da açıklamada yer verildi. McConnaghey bu gibi tehlikeli manevraların kazaya yol açabileceğini ve uluslararası yasalarla denizcilik geleneklerine aykırı olduğunu söyledi. 8 Ağustos'ta da bir insansız hava aracı uçak gemisine inmek üzere olan Amerikan jetine 30 metre mesafeye kadar yaklaşmıştı. Amerikan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bu yıl toplam 14 kez benzeri olay kaydedildiğini açıkladı.

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DW, ap, afp/AG, BK