Ruhani: İran - Türkiye ilişkilerini tüm alanlarda stratejik düzeye çıkaralım

Ekber Karabağ / Tahran, 8 Şubat (DHA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'la yaptığı telefon görüşmesinde, \"Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda stratejik düzeye yükseltilmesine inandığını\" ifade etti.

İki liderin bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi\'nden yapılan açıklamaya göre, Ruhani, bölgesel ve uluslararası konularda iki ülkenin tutumunun birbirine çok yakın olduğunu belirterek, \"Bölgedeki bazı meseleler; İran, Türkiye ve diğer İslam ülkelerinin çıkarlarını tehdit ediyor. Ortak siyasi istişareler ve işbirliğimiz devam etmelidir\" diye konuştu.

\"İstanbul zirvesi önerisi memnuniyet verici\"

Suriye krizinin çözümüne yönelik Türkiye, Rusya ve İran arasında İstanbul\'da liderler düzeyinde üçlü zirve yapılmasını memnuniyetle karşıladığını söyleyen Ruhani, zirvenin gündemi ve tarihinin belirlenmesi için üç ülke dışişleri bakanların istişarede bulunması talep etti.

Ruhani ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nun dün Tahran\'a yaptığı ziyaretindeki ortak görüşmelerin sonucundan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Ulusal para kullanımı

İkili ekonomik ilişkilerin daha da gelişmesi için İran\'ın hazır olduğunu söyleyen Ruhani, ulusal para birimi kullanımı sürecinin hızlanmasının ekonomik ilişkilerin hız kazanmasında etkili olacağını kaydetti. (Fotoğraflı)