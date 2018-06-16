Ruhani galibiyetin keyfini böyle çıkardı

Ekber Karabağ / Tahran, 16 Haziran (DHA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin Dünya Kupası\'nda Fas karşısında 1-0 galibiyetle ayrıldığı maçı evinde alışılmışın dışında kıyafetle çay keyfi eşliğinde izleyip fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Ruhani, İran Milli Futbol Takımı\'nın 2018 Dünya Kupası\'ndaki ilk karşılaşmasını eşofman ve üzerinde Farsça \"12’inci oyuncu\" yazılı tişörtle evinde izledi. Çay keyfini ihmal etmeyen ve oldukça neşeli görünen Ruhani, milli takımı alkışlamaktan da geri durmadı.

Ruhani, maç izlerken çekilen fotoğraflarını Twitter ve İnstagram hesaplarından takipçileri ile paylaşarak, milli takım oyuncularını \"oynadığınız oyun ve kazandığınız zaferle tüm İran halkını sevindirdiniz, çocuklar sizlere teşekkür ederim\" ifadesiyle tebrik etti.

Dünya Kupası B Grubu\'nda ilk karşılaşmasını Fas\'la oynayan İran, 90+5’inci dakikada Faslı futbolcu Aziz Bouhaddouz\'un kendi kalesine attığı golle maçtan 1-0 üstün ayrılmayı başardı. (Fotoğraflı)