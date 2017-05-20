Ruhani bir kez daha İran Cumhurbaşkanı

İran İçişleri Bakanlığı Hasan Ruhani'nin cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığını duyurdu. 68 yaşındaki eski cumhurbaşkanının hemen hemen tamamı sayılan oyların yüzde 58'ini aldığı belirtildi. İran'da Hamaney’in cumhurbaşkanı olduğu 1981 yılından bu yana tüm cumhurbaşkanları arka arkaya iki dönem seçilmeyi başardı ve hepsi toplam sekiz yıl süreyle görevde kaldı. Dün yapılan seçim de Ruhani'nin sandıktan zaferle ayrılması bu geleneği sürdürmüş oldu.

İran'da seçim merkezlerinin gece kapandığı, seçimlere yoğun ilgi nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın oy verme işlemini birkaç saat süreyle uzattığı kaydediliyor. Başkent Tahran'da seçmenlerin oy verme merkezlerinde uzun kuyruklar oluşturduğu belirtiliyor.

56 milyon kayıtlı seçmenin Hasan Ruhani'nin izlediği Batı ile ilişkiler kurma politikasına destek mi vereceği yoksa muhafazakâr kanadın adayı İbrahim Reisi'yi mi tercih edeceği merak konusuydu.

BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri (ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya) ve Almanya ile nükleer anlaşma imzalamayı başaran ve İran'a uygulanan ekonomik yaptırımların kalkmasını sağlayan Ruhani'nin politikaları böylece seçmenden onay almış oldu.

Ruhani'nin en güçlü rakibi İbrahim Reisi, ekonomik krizi sona erdirme ve yeni istihdam alanları yaratma vaadinde bulunmuştu. Seçimlerde yarışan diğer iki aday Mustafa Haşimitaba ve Mustafa Mir Selim'e zaten şans tanınmıyordu.

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DW/DPA/EC/HT