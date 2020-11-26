Ruhani, Biden döneminde İran-ABD ilişkilerinden umutlu

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın kampanya sürecinde verdiği sözleri tutması durumunda Washington-Tahran hattındaki sorunları çözmenin kolay olacağını düşündüğünü söyledi.

Haftalık kabine toplantısında yeni dönemde ilişkiler konusunda iyimser tahminlerde bulunan Ruhani, yeni bir nükleer anlaşma için müzakerelerin ancak Biden'ın verdiği sözleri tutması durumunda meydana gelebileceğini söyledi.

Ruhani, yeni hükûmetin Trump politikaları ile arasına mesafe koyması ve yaptırımların ekonomiye verdiği zararı karşılaması durumunda sorunları çözmenin kolay olacağını ifade etti.

Öte yandan ülkenin dini lideri Ali Hamaney, ilişkilerin düzelmesinin uzun süre alacağına inandığını söyledi.