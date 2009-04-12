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Kültür-Sanat

Ruha hitap eden Star Wars!

'Star Wars'filminin müziklerinden oluşan müzikal Londra'da izleyicileri mest etti.

12 Nisan 2009 03:00

'Star Wars'filminin müziklerinden oluşan müzikal Londra'da izleyicileri mest etti. Dev ekranda unutulmaz seriden görüntüler vardı


BBC’nin haberine göre; İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası, George Lucas’ın yarattığı ve yönettiği efsane filmlerin müziklerinden oluşan ‘Star Wars: A Musical Journey’ (Yıldız Savaşları: Bir Müzikal Yolculuk) adlı müzikali önceki gece Londra’daki O2 Arena’da sahneledi.

Biletleri aylar önceden tükenen konser, filmden karelerin dev ekranda gösterilmesiyle görsel ve işitsel bir şova dönüştü. İki saat süren konsere dünyanın her yerinden binlerce Star Wars fanatiği katıldı.

86 kişilik orkestra ve koro aynı performansı dünyanın diğer kentlerinde de sergileyecek. Orkestra serinin tüm müziklerini yapan John Williams’ın aynı eserlerini müzikal sırasında serinin tüm altı bölümünden derlenen görüntüler eşliğinde sundu.

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