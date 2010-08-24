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Sağlık

Ruh sağlığınızı doğru söylerek koruyun

Uzmanlara göre yalan, ilişkilerimizde silinmeyecek izler bırakırken, ruh sağlığımıza da zarar veriyor...

24 Ağustos 2010 03:00

T24- İnsanlar 6 yaşından itibaren bilinçli olarak yalan söylemeye başlıyorlar.Ancak uzmanlara göre yalan, hem ilişkileri hem sağlığı zedeliyor. ‘Radikal Dürüstlük Hareketi’nin öncüsü psikoterapi uzmanı Brad Blanton’a göre doğruyu söylemek ruh sağlığımız için ne kadar yararlıysa, yalan söylemek de bize bir o kadar zarar veriyor.


Duygularımızı bastırmak yerine, sinir, pişmanlık gibi her türlü duygumuzu ruh sağlığımız için gizlemeden yaşamamız gerekiyor. Araştırmalara göre kadınlar daha çok karşısındakini kırmamak adına yalan söyleseler de, onlara kırıcı olmaktan korkmayıp ruh sağlıkları için dürüstlüğü tercih etmeleri öneriliyor.

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