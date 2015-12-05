Ruh sağlığı çalışanlarına LGBTİ çalıştayı düzenleniyor

SPoD LGBTİ, İstanbul Bilgi Üniversitesi ile birlikte “Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği ile İlgili Başvuruların Ele Alınması” çalıştayı düzenliyor.

KaosGL’nin haberine göre üç bölümden oluşacak ve 9-10 Ocak, 13-14 Şubat, 12-13 Mart 2016 tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi, Santralistanbul Kampüsünde gerçekleştirilecek çalışmaya 30-35 kişi arasında katılımcı alınacak. Katılımcılara program sonunda katılım belgesi verilecek.

Nasıl başvurulacak?

Psikiyatri uzmanları, psikiyatri asistanları, psikologlar, klinik psikoloji öğrencileri, çocuk psikiyatristleri, pedagoglar, PDR uzmanları, sosyal hizmet uzmanları, psikiyatri hemşireleri katılım için başvurabilirler.

Başvuru için, CV ve kısa bir niyet mektubunu 30 Aralık’a kadar psikoterapi@spod.org.tr adresine iletmek gerekiyor.

SPoD LGBTİ, ödemelerle ilgili ayrıntılı bilginin katılımcı listesi açıklandıktan sonra katılımcılarla paylaşılacağını ve çalıştaylardan elde edilen gelirin, SPoD Ruh Sağlığı Uzmanları Ağı çalışmalarının devamlılığı için kullanılacağını açıkladı.

Dernek, çalışmaya katılan ve klinik deneyimi olan ruh sağlığı uzmanlarının dilerlerse SPoD Ruh Sağlığı Uzmanları Ağı'na katılıp SPoD'un yönlendirdiği LGBTİ bireylere danışmanlık yaparak yine SPoD'un düzenleyeceği süpervizyon çalışmalarına katılabileceklerini de duyurdu.

Detaylı bilgi için: http://www.spod.org.tr/