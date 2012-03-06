T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Ruh eşi'nizi ararken boşa vakit harcamayın

ABD’li psikolog Jean Cirillo göre, ideal sevgiliyi bekleyenler taliplerini çoktan kaçırdı.

06 Mart 2012 21:06

 

T24 - Romantik filmler, aşk romanları bizi hep herkesin bir "ruh eşi" olduğuna inandırır. Psikolog Cirillo gerçekte durumun farklı olduğunu düşünüyor.

ABD’li psikolog Jean Cirillo “iVillage” sitesine verdiği röporatjında ideal sevgiliyi bekleyenlerin taliplerini kaçırdığını belirtti. Cirillo sözlerine şöyle devam etti: “Ruh eşi” miti insanların hayatlarının sonuna kadar beraber olacakları “diğer yarıları”nın dünyanın bir yerinde yaşadığına inanmasıyla ortaya çıktı. Bu inanç da Noel Baba efsanesi gibi gerçek hayatta yer bulmuyor. Bu fikre saplanıp kalanlar hayatta gerçek ilişki fırsatlarını kaçırıyorlar.”

ntvmsnbc'nin haberine göre, ilişki yaşayan iki kişinin birbirileri hakkında bilmedikleri bazı şeyler olmasının ilişkiye heyecan katacağını belirten Cirillo şunları söyledi: “Herşeyinizin bire bir aynı olduğu bir partnerle yaşanacak ilişki tutkuya açık değildir.”

 

ETİKETLER

Ruh eşisevgili

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24