'Ruh eşi'nizi ararken boşa vakit harcamayın

T24 - Romantik filmler, aşk romanları bizi hep herkesin bir "ruh eşi" olduğuna inandırır. Psikolog Cirillo gerçekte durumun farklı olduğunu düşünüyor.

ABD’li psikolog Jean Cirillo “iVillage” sitesine verdiği röporatjında ideal sevgiliyi bekleyenlerin taliplerini kaçırdığını belirtti. Cirillo sözlerine şöyle devam etti: “Ruh eşi” miti insanların hayatlarının sonuna kadar beraber olacakları “diğer yarıları”nın dünyanın bir yerinde yaşadığına inanmasıyla ortaya çıktı. Bu inanç da Noel Baba efsanesi gibi gerçek hayatta yer bulmuyor. Bu fikre saplanıp kalanlar hayatta gerçek ilişki fırsatlarını kaçırıyorlar.”

ntvmsnbc'nin haberine göre, ilişki yaşayan iki kişinin birbirileri hakkında bilmedikleri bazı şeyler olmasının ilişkiye heyecan katacağını belirten Cirillo şunları söyledi: “Herşeyinizin bire bir aynı olduğu bir partnerle yaşanacak ilişki tutkuya açık değildir.”