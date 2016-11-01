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Spor

Rudy Gobert'ten tarihi imza

Fransız pivot Rudy Gobert, yıllık 25.5 milyon dolar kazanacak

01 Kasım 2016 13:14

Utah Jazz'in Fransız pivotu Rudy Gobert, imzaladığı yeni sözleşmeyle beraber en fazla kazanan Fransız basketbolcu unvanını ele geçirdi.

NBA'de takımların maaş bütçelerinin artmasının ardından rekor sözleşmeler imzalanmaya devam ediyor.
 
Ligde üçüncü sezonunu geçiren Fransız pivot Rudy Gobert, Utah Jazz ile imzaladığı dört yıllık yeni sözleşmeyle beraber 102 milyon dolar kazanacak.

Yıllık 25.5 milyon dolar kazanacak olan 24 yaşındaki basketbolcu, yaz aylarında Charlotte ile yıllık 24 milyon dolar üzerinden beş sezonluk sözleşme imzalayan vatandaşı Nicolas Batum'u geride bıraktı ve en fazla kazanan Fransız basketbolcu oldu.
 
2013 draftında Utah Jazz tarafından 23. sırada seçilen 2.16 m uzunluğundaki dev pivot, bu sezon geride kalan üç maçta 11 sayı, 12 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

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