-RUDD, SULTANAHMET CAMİSİ'Nİ ZİYARET ETTİ İSTANBUL (A.A) - 31.01.2011 - Avustralya Dışişleri Bakanı Kevin Rudd, Sultanahmet Camisi'ni ziyaret etti. Resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Avustralya Dışişleri Bakanı Kevin Rudd, Sultanahmet Camisi'ni ziyaret ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Rudd'a, basına kapalı olarak yapılan ziyareti sırasında Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Ian Biggs ve beraberindeki heyet eşlik etti. Konuk Bakan yarın Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya gelecek. Görüşmede ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak, bölgesel ve G-20 başta olmak üzere uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak; ayrıca Dışişleri Bakanlıkları arasında bir Eylem Planı imzalanacak. Rudd'un, bugün Ankara'ya gitmesi bekleniyor.