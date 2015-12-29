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Dünya

Rudaw: Irak Başbakanı Abadi'ye suikast girişimi yapıldı

Başbakan’ın yara almadığını ve olay yerinden hemen uzaklaştırıldığı belirtiliyor

29 Aralık 2015 16:51

Kuzey Irak merkezli haber kanalı Rudaw, Irak Başbakanı Haydar Abadi’ye suikast girişiminde bulunulduğunu iddia etti.

Rûdaw’a bilgi veren Irak Ordusu’ndan bir kaynak, bugün Enbar vilayetinin idari merkezine giden Abadi’ye suikast düzenlendiğini bildirdi.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, dün Irak Ordusu ve aşiret milisleri tarafından kurtarılan Ramadi’ye gelen Abadi’ye, kent merkezindeki Kasım Köprüsü’nde bulunduğu noktaya füze atıldığını aktardı.

Aynı kaynak, Başbakan’ın yara almadığını ve olay yerinden hemen uzaklaştırıldığını belirtti.

Yaklaşık 7 ay IŞİD’in işgali altında kalan Ramadi, dün kurtarılmıştı.

 

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