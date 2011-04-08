T24 LogoT24 Logo
Spor

RUBİN KAZAN EMENİKE'YE TALİP KARABÜK (A.A)

08 Nisan 2011 19:53

-RUBİN KAZAN EMENİKE'YE TALİP  KARABÜK (A.A) - 08.04.2011 - Kardemir Karabükpsor Menajeri Seyit İçgül, ''Emenike'yi transfer için sadece Rusya'nın Rubin Kazan Kulübü resmi başvuruda bulundu, basında çıkan diğer haberler bizim dışımızda gelişiyor'' dedi. Seyit İçgül, Bank Asya ve Spor Toto Süper Lig'de üstün performansıyla Nijerya Milli Takımı'na kadar yükselen, Türkiye'de beğeni toplayan golcü oyuncuları Emmanuel Emenike hakkında basında sürekli transfer haberlerinin yer aldığını ancak bunların kendileri dışında geliştiğini söyledi. Birçok takıma transferinin yazıldığı Emenike'nin son olarak Milan takımına gideceğinin gündeme getirildiğini anlatan İçgül, şöyle konuştu: ''Kırmızı-mavili formamızı iki sezondur giyen ve takımımıza performansıyla fayda sağlayan oyuncumuz Emenike için kulübümüze şimdiye kadar tek resmi başvuruyu Rusya'nın Rubin Kazan Kulübü yaptı. Oyuncumuza 5.5 milyon avroluk teklif geldi. Emenike bizim oyuncumuzdur. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda elbette transferi görüşülecektir. Ancak, Rubin Kazan dışında kimse bize gelip resmi başvuruda bulunmadı. Basındaki haberler kulübümüz kaynaklı değildir.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24