-RUBİN KAZAN EMENİKE'YE TALİP KARABÜK (A.A) - 08.04.2011 - Kardemir Karabükpsor Menajeri Seyit İçgül, ''Emenike'yi transfer için sadece Rusya'nın Rubin Kazan Kulübü resmi başvuruda bulundu, basında çıkan diğer haberler bizim dışımızda gelişiyor'' dedi. Seyit İçgül, Bank Asya ve Spor Toto Süper Lig'de üstün performansıyla Nijerya Milli Takımı'na kadar yükselen, Türkiye'de beğeni toplayan golcü oyuncuları Emmanuel Emenike hakkında basında sürekli transfer haberlerinin yer aldığını ancak bunların kendileri dışında geliştiğini söyledi. Birçok takıma transferinin yazıldığı Emenike'nin son olarak Milan takımına gideceğinin gündeme getirildiğini anlatan İçgül, şöyle konuştu: ''Kırmızı-mavili formamızı iki sezondur giyen ve takımımıza performansıyla fayda sağlayan oyuncumuz Emenike için kulübümüze şimdiye kadar tek resmi başvuruyu Rusya'nın Rubin Kazan Kulübü yaptı. Oyuncumuza 5.5 milyon avroluk teklif geldi. Emenike bizim oyuncumuzdur. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda elbette transferi görüşülecektir. Ancak, Rubin Kazan dışında kimse bize gelip resmi başvuruda bulunmadı. Basındaki haberler kulübümüz kaynaklı değildir.''