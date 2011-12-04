Rubby için 'vesikalı' iddiası





T24- Geçen ay istifa eden İtalya’nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi’nin reşit olmayan bir kızla fuhuş yaptığı suçlamasıyla yargılandığı davada önceki gün yeni bir gelişme yaşandı.









Hürriyet'in haberine göre, Berlusconi ile 17 yaşında iken birlikte olduğu iddia edilen Faslı eskort kız Ruby B.’nin ‘profesyonel’ hayat kadını olduğu iddia edildi. Berlusconi aleyhine tanıklık yapan Milano Emniyet Müdür Yardımcısı Marco Ciacci, “Bunga Bunga” partilerine katılan Ruby B., İris Berardi ve Marystell Polanco’nun profesyonel olduğunu söyleyerek, kadınlarla ilgili asayiş şubesinde belge bulunduğunu öne sürdü.





Mahkeme üç kadının para karşılığı Berlusconi’nin evine gitmeleriyle ilgili delillerin toplanmasını isteyerek duruşmayı 12 Aralık’a erteledi.





O dönemde 17 yaşında olan Ruby hayat kadını olduğunu reddediyor. İtalya’da fuhuş serbest ama 18 yaş altındaki birine seks için para vermek suç.