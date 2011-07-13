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Politika

RTÜK'ÜN YENİ ÜYELERİ SEÇİLDİ TBMM (A.A)

13 Temmuz 2011 21:10

-RTÜK'ÜN YENİ ÜYELERİ SEÇİLDİ TBMM (A.A) - 13.07.2011 - Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) üç yeni üyesi belirlendi.  TBMM Genel Kurulunda yapılan gizli oylamada, RTÜK'te boşalacak üç üyelik için seçim yapıldı. Yapılan oylamada, AK Parti kontenjanına düşen üyeliklere Taha Yücel ve Dr. Abdulvahap Darendeli, CHP Grubu'na düşen üyeliğe ise Süleyman Demirkan seçildi.   Seçime 483 milletvekili katıldı. Darendeli 425, Yücel 460 ve Demirkan 452; Aslan Narin 44, Yusuf Turan 9 ve Korkmaz Alemdar 12 oy aldı, 2 oy da geçersiz sayıldı.  Genel Kurulda, ihtisas komisyonlarının CHP ve MHP'li üyeleri de belirlendi. AK Parti'nin ihtisas komisyonlarındaki milletvekilleri dün belirlenmişti. Bu arada, AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeliğinden istifası Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.  TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, birleşimi yarın saat 15.00'de toplanmak üzere kapattı.

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