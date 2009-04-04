RTÜK'ün milyonluk bütçesi imama emanet!

CHP'liler itiraz etti

Ulucak’ın oğlu ve garson

Gazeteport’un haberine göre; Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki mescidin imamı, 143 milyon 829 bin TL bütçesi olan RTÜK’te sayman yapıldı. TV yayınlarını izleyen dairenin başına da bir sağlık memuru ile kapatılan Refah Partisi yöneticisinin oğlu getirildi.RTÜK’deki ilginç atamalar, önceki gün yapılan üst kurul toplantısına RTÜK Başkanı Zahit Akman tarafından gündem dışı getirildi. RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyeleri Şaban Sevinç, Hülya Alp ve Mehmet Dadak, bu atamalara liyakate önem verilmediği ve yönetmeliğe aykırı olduğu gerekçesiyle itiraz ettiler. Ancak atamalar 6 üyenin oyuyla onaylandı.Atamalar sonucu, önce Zonguldak Ereğli camiinde, sonra da Ankara AŞTİ mescidinde imamlık yapan Adem Çobaner, saymanlığa getirildi. Bir süre önce AŞTİ imamıyken RTÜK’e memur olarak geçen Çobaner, RTÜK’ün 143 milyon 829 bin TL olan 2009 bütçesini kontrol eden, Mali İşler Başkanlığı'nda saymanlık görevine atandı.Radyo TV yayınlarını izleyerek değerlendirme raporları yazan ve yasaya uygunluk denetimi yapan İzleme ve Değerlendirme Daire Başkan yardımcılıklarına ise Refah Partisi eski Genel Başkan yardımcılarından Rıza Ulucak’ın ığlu Emir Ulucak ile ve sağlık memuruyken RTÜK’e geçen Osman Ardoğan atandı.Türkiye Gübre Sanayiinde garson olan ve RTÜK’e bekçi olarak geçen Alaettin Kutlu ile DPT’de daktilo olarak çalışırken RTÜK’e memur olarak geçen Veysel Şengül de müdür kadrosuna atandı. Daha önce Milli İstihbarat Teşkilatında görev yapan ve babası da üst düzey MİT yöneticisi olan bir isim de müdür yapıldı