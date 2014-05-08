RTÜK'ün Artı-1 TV'ye kestiği cezayı Cem Yılmaz ödeyecek

Cem Yılmaz'ın katıldığı bir TV programında "Gt" demesi Artı-1 TV'ye 12 bin 353 lira para cezası verilmesine neden oldu.

Canlı yayın sırasında bu sözünden dolayı Yılmaz'ı uyaran sunucu Yekta Kopan, ''RTÜK ceza verirse sana gönderirim'' demiş, Cem Yılmaz da ''İnceldiği yerden kopsun, ne kadar vereceğiz'' diyerek muhtemel cezayı üstlenmişti.

Gazeteport'un haberine göre, 8 Mart 2014 günü yapılan RTÜK toplantısında, Artı-1 TV'de Cem Yılmaz'ın konuk olarak katıldığı program ele alındı. Programda Yılmaz'ın rol aldığı ' The Water Diviner' adlı film konu edildi.

Program sunucusu Yekta Kopan'ın sorularını cevaplayan Yılmaz, konuşmasının bir bölümünde ''Artık bunu söylemek zorundayım. Yani setlerde hani işe yarar insanlar oluyor. Kimisi böyle eli g....nde. Artık ona da neye diyeceksek yani. g.t cebi diyelim" dedi.

'RTÜK ceza verirse sana gönderirim'

Sunucu Yekta Kopan ise ''Bak bunu dedin. RTÜK ceza verirse sana gönderirim'' diye araya girdi. Cem Yılmaz da, ''Güzel şeyler konuşuyoruz, ona da ceza keserler mi yani'' dedi ve ''Allah bereket versin, inceldiği yerden kopsun, ne kadar vereceğiz?'' diyerek muhtemel cezayı üstlendi.

RTÜK İzleme Dairesi'nin raporunda, ''Cem Yılmaz argo sözcüğü kullanıp, telafi etmek yerine yinelemeyi tercih ederek gerekli hassasiyet göstermemiş, aksine kullanmış olduğu bu sözcüğü pekiştirmiştir'' denildi.

RTÜK üyeleri de 'Argo ve kaba söz' nedeniyle Artı-1 TV'ye, 12 bin 353 lira para cezası verdi.