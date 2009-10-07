RTÜK'ten yeni bir medya kanunu

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Salih Melek, ''Bizim amacımız devlet olarak, kurum olarak medyaya hizmet etmek'' dedi.

Salih Melek, Fırat Üniversitesi'nce düzenlenen ''Medya ve Etik'' konulu sempozyuma katılmak üzere geldiği Elazığ'da, RTÜK Üyesi Hasan Tahsin Fendoğlu, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Basın Şube Müdürü Bahattin Akyön ve RTÜK Diyarbakır Bölge Müdürü Erhan Esmeray ile Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Melek, yaptığı konuşmada, genel müdürlüğün, yerel medyaya yönelik ANKA Haber Ajansı haberlerinin, genel müdürlüğe gelen yerel gazetelerden seçme haberlerle oluşturulan ''Anadolu'nun Sesi'' gazetesinin ve bünyelerindeki fotoğraf arşivinin kullanımının ücretsiz sunulması gibi hizmetleri olduğunu söyledi.

Kurum olarak ilk kez, dil öğrenmek için yerel ve yaygın medya mensuplarını yurtdışına gönderdiklerini anlatan Melek, şöyle konuştu:

''50 yerel ve 50 yaygın medya mensubu 3 ay süreyle Türkiye'de dil eğitimi aldı. Tüm masraflarını biz karşıladık, ayrıca 1200 lira harçlık verdik. Üzülerek söyleyeyim, yerel medyadan fazla ilgi gelmedi. Başarılı olanlar bir komisyon marifetiyle seçildi, yurtdışına gönderildi. Bu arkadaşlarımız yurtdışında eğitme başladı. Hem orada dil eğitimi alacaklar, hem de alanlarıyla ilgili staj yapacaklar.''

Yerel medyaya yönelik özendirme amaçlı yarışma açtıklarını, ancak buna da ilgi gösterilmediğini belirten Melek, şöyle devam etti:

''Yerel medya bir bünyenin kılcal damarları, bir binanın yapı taşları gibi özelliğe sahip. Yerel medyadaki arkadaşlarımızı seçelim, ortaya çıkaralım, belki buradaki arkadaşımız yaygın veya bölgesel medyaya geçecek. İmkanlarımız, devletin imkanları ölçüsünde dereceye giren arkadaşlarımıza hediyeler veriyoruz. Fakat bu yarışmalara yine de fazla bir rağbet olmuyor. Gönül ister ki devletin enformasyonla ilgi kurumu ve yerel medya arasında bağ kurulsun, arkadaşlarımızı ortaya çıkaralım.''

Basın mensuplarının başvuracağı, sorunlarını anlatacağı veya çözüm için önerilerde bulunacağı bir kurum olsun diye genel müdürlüğü medyaya açtıklarını ifade eden Melek, şunları kaydetti:

''Biz herşeyi dört dörtlük yapmıyoruz ancak niyetimiz var. Bunu da yapabilmemiz için sizin görüşlerinize, desteklerinize ve hem de sert şekilde eleştirilerinize ihtiyacımız bulunuyor. Ağaç budana budana daha güçlenir. Sizler bizi eleştirmezseniz, destek vermezseniz biz gelişemeyiz. Bizim amacımız devlet olarak kurum olarak sizlere, medyaya hizmet etmek.''

Melek, yarın yapılacak ''Medya ve Etik'' sempozyumundaki sunumları kitap durumuna getirip eğitim seminerlerinde kullanacaklarını bildirdi. Melek, Elazığ'ın tanıtımı için de masrafları genel müdürlükten karşılanmak üzere yabancı medya mensuplarının kente getirilmesi ve Ankara'daki sanat galerilerinde kenti tanıtıcı faaliyetler yapılmasını düşündüklerini sözlerine ekledi.

-RTÜK ÜYESİ FENDOĞLU-

RTÜK Üyesi Hasan Tahsin Fendoğlu da RTÜK'ün anayasal bir kurum olduğunu söyledi.

Fendoğlu, şöyle konuştu:

''Tabii ki RTÜK bir sansür kurumu değil. Medya özgürdür. Yeni bir taslak hazırlığımız var. Yani yeni bir medya kanunu hazırladık. Üst kurulumuzda epeyice tartıştık, müzakere ettik, görüştük ve yarın birşeyler söylemeye çalışacağım. Yeni medya kanunumuz, bu konuyla ilgili yasa çalışmamız hakkında. Tabii ki bu bir taslak çalışmasıdır. Daha sonra bu meclise gidecektir ve meclis son sözünü söyleyecektir.''

Konuşmaların ardından cemiyet adına Fendoğlu, Melek'e plaket verdi.

Melek de cemiyet başkanı Eşref Turan'a ziyaret anısına üzerinde Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü simgesi işlenmiş porselen bir tabak hediye etti.