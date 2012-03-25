RTÜK'ten Yalan Dünya dizisine 310 bin liralık ceza

Türkiye’de neredeyse fenomen haline gelen ‘Yalan Dünya’ dizisine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan ağır bir ceza geldi. ‘Ürün yerleştirme’ kurallarını ihlal eden diziye 310 bin lira para cezası verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayınlandığı günden beri Türkiye’yi ekran başına kilitleyen Yalan Dünya adlı dizide ürün yerleştirme mevzuatına uyulmadığı gerekçesiyle Kanal D televizyonuna, 310 bin TL’lik ceza kesti. RTÜK, Acun Ilıcalı’nın hazırladığı, “O Ses Türkiye” adlı yarışma programını yayınlayan Show TV’ye ise, hem ürün yerleştirme hem de reklam sınırlarını aştığı için iki ayrı uyarı cezası verdi.

Yayınlandığı günden beri izlenme rekorları kıran ve karakterlerinin fenomen haline geldiği Yalan Dünya dizisini RTÜK affetmedi. Kanal D televizyonunda 3 Şubat 2012’de cuma akşamı 20.00-23.00 saatleri arasında yayınlanan dizide ürün yerleştirme taraması yapan RTÜK uzmanları, mevzuata aykırı olarak 6 ayrı ürün yerleştirme yapıldığını tespit etti. Uzmanlar, söz konusu ürün yerleştirmelerin sahne geçişlerinde 4 ila 11 saniye süre ile kullanıldığını kaydetti. Üst Kurul, 6112 sayılı Kanun’un ürün yerleştirmeyi düzenleyen 13. maddesinin 3. fıkrasını ihlal ettiği ve bu ihlali tekrarladığı için Kanal D televizyonuna 310 bin TL ceza verilmesini kararlaştırdı.



‘O Ses Türkiye’ye iki uyarı



RTÜK, Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp sunduğu “O Ses Türkiye” adlı yarışma programını yayınlayan Show TV’ye de hem ürün yerleştirme hem de reklam sınırları konusunda mevzuata uymadığı için iki ayrı uyarı cezası verdi. RTÜK uzmanları hazırladıkları raporda, “O Ses Türkiye” adlı yarışma programının 22 Ocak 2011’de yayınlanan bölümünde, “Yardımcı sunucunun yarışmacılarla konuşmalarının yayınlandığı ‘sarı oda’ diye nitelendirilen ve duvarlarda yer alan ana sponsorun yazısının bulunduğu alanda ürüne fazla vurgu yapıldığı izlenmiştir” tespitine yer verdi. Uzmanlar ayrıca yarışma programında 1 saat içinde 12 dakika 45 saniye reklam yayını yapıldığı ve 12 dakikalık limiti aştığı için ayrıca bir uyarı cezası verdi.

Üst Kurul bu uygulamanın tekrarlanması halinde para cezası verileceğini kaydetti.