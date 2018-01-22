RTÜK'ten Ufak Tefek Cinayetler'e "Türk aile yapısına aykırılık" cezası kesildiği iddia edildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), Star Tv'de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisine, dizideki Oya ile Serhan karakterinin “evlilik dışı ilişkisi”nin “Türk aile yapısına aykırı olduğu” iddiasıyla yüklü bir para cezası kestiği öne sürüldü.

Sosyal medyada dizi hakkında yapılan çok sayıda yorum ve paylaşımın ardından Ufak Tefek Cinayetler’in yapım şirketinden açıklama geldi. Haklarında yapılan haberlerin ve dizilerinin yayınının durdurulacağına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen yapım şirketinin bu paylaşımını dizinin oyuncularından Bade İşcil sosyal medya hesabından paylaştı.

Ay Yapım tarafından yapılan açıklama şöyle: