RTÜK dizideki köpek karakteri ve sihir için 200 bin lira ceza kesti!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından bir çok televizyon programına para cezası verildiği açıklandı. RTÜK uzmanlarının yayınladığı rapor kapsamında, Kanal D’de yayınlanan ‘Sihirli Annem’ dizisindeki köpek karakterinin baba olarak canlandırılmasına ve dizideki sihir için 200 bin lira ceza kesildi.

Raporda dizinin ilk yayın hayatına girdiği andan itibaren 'büyü-sihir-peri' gibi kavramların kullanılması ve baba karakterinin bir köpek tasviriyle oynatılmasının yoğun şikâyete yol açtığı bildirildi.

Kanal D'ye 2005 ve 2006’da aynı dizi için uyarı ve para cezalarından sonra iki defa program durdurma cezası verildiği hatırlatılırken, kurumun aynı diziyi ısrarla aynı formatta yayınlamaya devam ettiğine dikkat çekildi.



'Suskunlar' a uyarı cezası!



RTÜK, Show TV’ye de cumartesi ve pazar akşamları yayınlanan “En Büyük Show” adı programa da 130 bin 960 lira ceza kestiğini açıkladı. RTÜK uzmanlarının raporunda palyaço yayınını bekleyen çocukların şiddet ve korku içeren makas ve testere gösterilerine tanıklık ettikleri vurgulandı. RTÜK, ayrıca “Suskunlar” adlı dizide tecavüz, psikolojik ve fiziksel şiddet içeren sahneler nedeniyle Show TV’ye “uyarı” cezası da verdiğini bildirdi.

RTÜK, Mesut Yar’ın sunduğu “Burada Laf Çok” adlı programda küfürlü konuşulduğu gerekçesiyle CNN Türk televizyonuna da 29 bin 100 lira ceza uyguladığı açıklandı.

11 Eylül 2012 tarihli programda konuk oyuncu Ufuk Bayraktar’ın, “Arkadaş kendimden korktum a.... k......“ şeklinde küfürlü konuştuğunu belirleyen RTÜK, cezayı mevzuatın, “Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır” hükmünün ihlaline dayandırdığına dikkat çekildi.

RTÜK, NTV’ye de yayınladıkları ticari reklamlar nedeniyle 52 bin 351 lira ceza verdiğini bildirdi.

NTV’de, “Tarih Avcıları” isimli programın bitiminin ardından yeni bir program başladığı izlenimi veren, “ankastre fırın reklamının” yapıldığını belirleyen RTÜK, mevzuatın, “Televizyon ve radyo yayın hizmetlerinde reklamlar ile tele-alışveriş, sesli ve/veya görüntülü bir uyarıyla açıkça fark edilebilecek ve program hizmetinin diğer unsurlarından kolaylıkla ayırt edilebilecek biçimde düzenlenir” hükmünün ihlal edildiğini belirtti.

