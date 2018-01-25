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Medya

RTÜK'ten Show Radyo'ya 'Aliyev' cezası

RTÜK, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşine yönelik hakaret içerdiği iddia edilen yayın nedeniyle Show Radyo'ya 5 kez program durdurma ve idari para cezasına karar verdi

25 Ocak 2018 23:43

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), sunuculuğunu Zeki Kayahan Coşkun'un yaptığı Matrax isimli programda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşine yönelik hakaret içerdiği iddia edilen yayın nedeniyle Show Radyo'ya 5 kez program durdurma ile en üst seviyeden idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Sunuculuğunu Zeki Kayahan Coşkun'un yaptığı Matrax isimli programın 16 Ocak 2018 tarihinde, 22.00-01.00 saatleri arasındaki yayınında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva'ya yönelik hakaret içeren ifadelerin kullanıldığı iddia edildi.

RTÜK'ün bugün yapılan Üst Kurul toplantısında, bu yayın nedeniyle radyo kanalına para cezaları içerisinde en üst seviye olan ticari iletişim gelirinin yüzde beşi oranında idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Ayrıca radyoya, program yayınının beş kez durdurulması müeyyidesi uygulanması da kararlaştırıldı.

Bu cezanın ardından aynı radyo tarafından bir yıl içinde benzer bir yayın yapılması halinde, on güne kadar yayın durdurma cezası uygulanacak. 

Tekrarı halinde ise yayın lisansının iptaline karar verilebilecek. Söz konusu ceza, RTÜK tarafından radyolara uygulanan en ağır cezalardan olma özelliğini taşıyor.

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RTÜKcezaShow RadyoZeki Kayahan CoşkunMatraxAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

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