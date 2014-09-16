RTÜK'ten Seda Sayan ve Piyanist açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Davut Dursun, RTÜK'ün Seda Sayan Show ve Piyanist filmi hakkındaki kararlarıyla ilgili medyada yer alan iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ile vatandaşların yoğun şikayeti üzerine, iki eşini öldüren Sefer Çalınak'ın konuk edildiği "Seda Sayan Show"a ilişkin uzmanlarca bir rapor hazırlandığını belirten Dursun, raporun geçen haftaki toplantıda gündem dışı olarak görüşüldüğünü anımsattı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Dursun, Piyanist filmi nedeniyle Özgür Gün TV'ye ceza verilmesi iddialrını da yalanlayarak "Yayıncı kuruluş filmi 18+ olarak kodlamış ve bence doğru yapmış çünkü filmde şiddet unsurları var. O şiddet unsurlarının ise çocukların ekran başında olduğu vakitlerde yayınlanmaması gerekiyor. Ceza da yayınlandığı saate verildi" dedi.

‘Rapor eksikti’

Üst Kurul'un toplantıda programla ilgili bir karara varamamasının, medyada "Seda Sayan'a ceza verilmediği" şeklinde yansıtılmasının doğru olmadığını kaydeden Dursun, "Ben de dahil bazı üyelerde, raporun eksik olduğu şeklinde bir kanaat oluşmuştu" ifadesini kullandı.

Dursun, "Karar çıkmaması, "Seda Sayan'ın programında ihlal yok" şeklinde değerlendirilemez" diyerek raporun otomatik olarak takip eden toplantının gündemine girdiğini, böylece raporun perşembe günü yeniden ele alınacağını belirtti.



Programa ilişkin herkesin eşlerini öldüren kişiye odaklandığını, halbuki 5 konuğu bulunan programın "eşlerini niçin öldürüyorlar?" konusunu işlediğini anımsatan Dursun, konuklardan yoga hocasının, hakkındaki cinsel istismar suçlamalarına ilişkin konuşmalarının ihlal olarak değerlendirilebileceğini söyledi.



Dursun, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Söz konusu bu kişi, orada, yargıya intikal etmiş bir konu üzerine, kendisinin suçsuz olduğunu, mahkemeye gidenlerin kasıtlı hareket ettiği yönünde uzun uzun konuşmuştu. Esas itibarıyla söz konusu kişinin mahkemeyi etkileme amacıyla birtakım değerlendirmeler yaptığı yönünde kanaatler oluştu bazılarımızda. Bunun üzerine ben Üst Kurul'a, 'Bu raporu hazırlayanlar, kişinin mahkeme kararını etkilemeye yönelik bu çabasına dikkat etmemişler, muhtemelen farkına varmamışlar, o münasebetle bu raporu geri gönderelim. Rapor, bu boyutuyla da değerlendirilsin ve ilgili uzmanımızda da burada bir ihlal olduğu kanaati oluşursa rapora bu çerçevede bir ilavede bulunsun ve haftaya hep birlikte değerlendirelim önerisinde bulunmuştum. Ancak bazıları da 'Hayır, raporu gelen biçimiyle sonuçlandıralım, diğer konu ayrıca beyan edilsin' görüşünde bulundu. Beşimizin de aynı yönde oy kullanmadığımız için karar çıkmadı"

‘Program bütün üyelerce izlensin’

Yapılan yorumların bir kısmının doğruyu yansıtmayabileceğine de değinen Dursun, bu nedenle adaletsizlik yapmamak için Üst Kurula programın bant kaydının bütün üyelerce izlenmesi önerisinde bulunduğunu bildirdi. Dursun, gelecek toplantıda programa ilişkin bir karar çıkabileceğine işaret ederek, "İzledikten sonra 'ihlal yok', 'ihlal var' veya 'bir ya da iki maddede ihlal var' diyebilirim. Onu toplantıda değerlendireceğiz ama kamuoyundaki bir tartışmadan hareketle biz ihlal var veya yok diyemeyiz" görüşünü bildirdi.



Seda Sayan'ın RTÜK'ü daha önce ziyaret ettiği için ceza verilmediği yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını ifade eden Dursun, Sayan'ın önceki programlarına defalarca yüksek miktarlarda ceza uygulandığını hatırlattı.

‘Piyanist, hepimizin defalarca seyrettiği bir film’

RTÜK Başkanı Dursun, uluslararası pek çok ödül kazanan ve 2. Dünya Savaşı sırasında Yahudi bir piyanisti anlatan Piyanist filmine ceza verildiği haberlerinin de doğru olmadığını kaydetti.

"Piyanist filmi çok önemli ve hepimizin defalarca seyrettiği bir film" diyen Dursun, geçen ay filmi yayınlayan Özgür Gün TV'ye ceza verilmesi hakkında ise "Yayıncı kuruluş filmi 18+ olarak kodlamış ve bence doğru yapmış çünkü filmde şiddet unsurları var. O şiddet unsurlarının ise çocukların ekran başında olduğu vakitlerde yayınlanmaması gerekiyor. Burada yapılan yanlışlık şu: 18+ kodunu almış olan bir program prime time vakitte, saat 20.00, 21.00 gibi yayınlamaz, ancak saat 24.00'ten sonra izletebilirsiniz" diye konuştu.

Cezanın tamamen şekli bir ihlalden kaynaklandığı söyleyen Dursun, toplantıda bazı üyelerin filmin dünya çapında olduğu gerekçesiyle karara karşı geldiğini belirterek, "Biz filme, filmin yapımcısına ceza vermiyoruz. Biz yayıncısına, 18+ kodu almış bir programı bu saatte yayınlayamazsın diyoruz. Ya 18+ yanlış ya da saat 20.00'de yayınlanması yanlış. Ama bana sorarsanız, verilen kod doğru, yayın saati yanlıştı" değerlendirmesinde bulundu.

Dursun, kararın basına yansımasını eleştirerek, filmin daha önce defalarca televizyonlarda gösterildiğini de hatırlattı.