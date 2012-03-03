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Yaşam

RTÜK'ten, Okan Bayülgen'in 'go and f.ck' sözüne ağır ceza

Bayülgen'in 'Muhabbet Kralı'nın 29 Aralık 2011 tarihli bölümündeki sözleri RTÜK'ü hareket geçirdi.

03 Mart 2012 18:21

 

T24 - Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen'in Muhabbet Kralı programında 'go and f..k' sözleri nedeniyle hem sanatçıya hem de programa iki hafta yayın yasağı geldi.

Bayülgen'in 'Muhabbet Kralı'nın 29 Aralık 2011 tarihli bölümündeki sözleri RTÜK'ü hareket geçirdi. 'Kişisel rahatlama' konusunun ele alındığı bölümde Bayülgen, konuğuna, 'Şey programı yapmıştık. Bir Rus Türk hanım gelmişti. Rahatlamalar konuşuluyordu. Çakralar falan konuşuluyordu. Asya'da bir adamcağız ondan sonra, o da demiş ki 'ya bütün bunları bırakın, tek bir çare var; go and f.ck'. Bütün rahatlamalarda filan soruluyor. Sonuç; yine her programın sonunda olduğu gibi go and f.ck! Yarın görüşmek üzere.' RTÜK, bu sözler nedeniyle 'Muhabbet Kralı' programına iki hafta yayın yasağı getirdi.

RTÜK bu ceza ile yetinmedi. Ünlü sunucunun başka programlarda da olsa bu süre içinde sunuculuk ve yayıncılık yapmasını iki hafta süreyle yasakladı. TV 8'de 'Muhabbet Kralı'nın yanı sıra, 'Muhallebi Kralı', 'Kral Çıplak', 'Medya Kralı' ve 'Disco Kralı' adıyla haftada 4 ayrı program daha yapan Bayülgen, iki haftalık yasak bitene kadar bu programları da yapamayacak.

Programları ya başkası sunacak, ya da ceza bitene kadar yayınlanmayacak. Ünlü televizyoncu bu süre içinde, başka televizyon kanallarında da, sunuculuk veya yayıncılık üstlenemeyecek. Bu cezanın, Kurul'un bugüne kadar uyguladığı en ağır yaptırımlardan biri olduğu belirtiliyor.

 

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