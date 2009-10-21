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Yaşam

RTÜK'ten 'Lezbiyenler Yarışıyor'a ceza

Lezbiyen yarışmacıların yer aldığı programın yoğun şikayetler üzerine RTÜK tarafından cezalandırılması gündeme geldi.

21 Ekim 2009 03:00

MTV müzik kanalında yayınlanan lezbiyen yarışmacıların yer aldığı “A Shot At Love With Tila Tequila” isimli programın yoğun şikayetler üzerine RTÜK tarafından cezalandırılması gündeme geldi.




Programda 16 erkek ve 16 lezbiyenden oluşan 32 yarışmacı seksi model Tila Tequila’nın kalbini kazanmaya çalışıyor. RTÜK’ün 9 üyesi de “A Shot At Love With Tila Tequila” isimli yarışma programına ceza verilmesini onaylarken Başkan Davut Dursun, cezanın “Milli ve manevi değerler” maddesinden değil “Müstehcenlik” maddesinden verilmesini istedi.

Dursun “Program, cinsellik üzerine kuruludur ve seksüalite ve cinsel teşhircilik açıkça sergilenmektedir. Kıyafetler, yaşanılan ortam ve diyaloglar pornografik öğeler içermektedir. Yayınların müstehcen olmaması ilkesi ihlal edilmiştir” dedi.

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