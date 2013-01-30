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Yaşam

RTÜK'ten 'lan, ulan, keriz, manyak, zilli' sözlerine 340 bin TL ceza

ATV'de yayınlanan Alemin Kralı adlı dizide, 'Kubat' karakterinin eşini dövmesi ve hakaret etmesi nedeniyle RTÜK, kanala 340 bin TL ceza kesti.

30 Ocak 2013 12:14

RTÜK tarafından, televizyon kanallarına çeşitli ihlaller dolayısıyla verilen en ağır ceza 'Kadına Şiddet' için oldu. ‘’Alemin Kralı" adlı dizide ‘’Kubat’’ adlı karakterin eşini dövmesi nedeniyle ATV’ye 340 bin lira para cezası verildi.

RTÜK toplantısında 22 Eylül 2012 gecesi yayınlanan bölüm ele alındı. Kubat’ın eşi Nihale’yi dövdüğü, 'Lan, ulan, keriz, manyak, zilli' gibi, argo sözler de kullandığı, eşini aşağıladığı ve küçük düşürdüğü vurgulandı. Dizinin 10 Kasım 2012 günü yayınlanan bölümünde de Kubat, bir masaj salonuna gitti ve burada da Rus masözü dövdü.

Ocak ayı başında, aynı gerekçeyle 890 bin TL para cezasına çarptırılan dizi hakkında, RTÜK üyeleri, dizinin bu bölümlerini de “Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters, kadınlara yönelik baskıları teşvik edici ve kadını istismar eder’’ nitelikte buldu.

 

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