RTÜK'ten izin çıkmadı, TR Haber yayın hayatına başlamadan kapandı

Türkiye’nin yeni haber televizyonu olmak için başvuran TR Haber, RTÜK'ten gerekli izinleri alamadığı için yayın hayatına başlamadan kapandı.



Medyaradar’ın haberine göre, TR Haber isim ve logo değişikliği konusunda RTÜK’ten gerekli izinleri alamadı. Gerkeçe olarak daha önce Akdeniz TV olarak lisans alan kanalın bunu haber kanalına çevirmek istemesinden kaynaklı oduğu belirtildi. TR haberin bünyesinde 160 çalışan bulunuyordu.



TR Haber Genel Yayın Yönetmeni Salih Selçuk daha önce kanalın 19 Mayıs’ta yayın hayatına başlayacağını açıklamış ancak yaşanan aksilikleri neden göstererek yeni tarihi 4 Haziran olarak duyurmuştu. TR Haber’in patron koltuğunda ise Türkiye'nin en eski internet sitelerinden Deniz Haber Ajansı'nın kurucusu gazeteci Recep Canpolat bulunuyordu.