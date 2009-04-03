RTÜK'ten 'imam' açıklaması

RTÜK'teki atamaların, “üst kurul kararı ile tamamı üst kurul bünyesinde çalışan personel arasından gerçekleştirildiği” bildirildi.





RTÜK'ten yapılan açıklamada, kurulun 1 Nisan 2009 tarihli toplantısında kurum içinden boş bulunan bazı kadrolara atama yapıldığına ilişkin basın yayın organlarında yer alan haberler üzerine bazı hususların açıklanması zorunluluğunun doğduğu ifade edildi.



RTÜK'ün ülke genelinde yayın yapan radyo ve televizyonların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu olduğu belirtilerek, “Bu çerçevede yürütülmekte olan ve yürütülmesi planlanan çalışma ve projeleri de uzman personel eliyle gerçekleştirmektedir” denildi.



Bu projelerden bazılarının, sayısal kayıt arşivi ve analiz sistemi, medya okuryazarlığı, kurum içi ve yayıncılara yönelik kurum dışı eğitim faaliyetleri, kalite yönetim sistemi, kurumsal kaynak planlaması olduğunun belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:



“Bu projelere bağlı olarak daire başkanlıklarının artan iş yükünü karşılamak üzere kariyer ve liyakat ilkeleri de gözetilerek hiyerarşiye uygun bir şekilde tamamı halen üst kurul bünyesinde, önemli bir kısmı ise 10-15 yıldır üst kurulda çalışmakta olan personel arasından söz konusu atamalar gerçekleştirilmiştir. Bahse konu atamalar norm kadro şeması da dikkate alınarak üst kurul kararı ile gerçekleştirilmiştir.



Yapılan atamalar 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun ile 8.11.2002 tarih ve 24930 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Personel Yönetmeliğinde öngörülen koşullara uygun olup, hukuka aykırı herhangi bir husus bulunmamaktadır.”



