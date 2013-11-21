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RTÜK'ten Gülen'in 'Firavun' açıklaması sonrası inceleme iddiası

Dershanelerin kapatılmasını öngören yasa taslağına ilişkin kriz büyüyor

21 Kasım 2013 11:38


Fethullah Gülen'in "firavun" açıklamalarının ardından yapılan yayınları inceleyen Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dershane tartışmasını mercek altına aldığı ve bazı medya kuruluşlarına ağır para cezası beklendiği iddia edildi.

Taraf gazetesinden Hüseyin Özay’ın haberine göre hükümet ile Gülen cemaati arasında yaşanan ve medya yayınlarına yansıyan gerginlik RTÜK  tarafından da mercek altına alındı. RTÜK uzmanları, dershanelerle ilgili tüm yayınları incelemeye başladı. Bu kapsamda, medya kuruluşlarına ağır para cezalarının gelmesi bekleniyor.

RTÜK uzmanlarının, incelemeyi Fethullah Gülen’in geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamanın ardından başlattığı öğrenildi. Gülen, ilk açıklamasında hükümeti sert eleştirilerde bulunmuştu. Bu açıklamaların ardından ise, hükümete yakın medya organlarında cemaate yönelik ağır eleştiriler içeren yayınlara başlandı. RTÜK’ün incelemesi de bu aşamada start aldı.

 

Gülen ne demişti?

 

Fethullah Gülen dershanelerin kapatılmasına ilişkin yasa taslağı hazırlığı tartışmalarına, “yollarımız daraltılsa da biz başkalarına karşı yol daraltmasına kalkmamalıyız. Mızraklara karşı iğne bile kullanmamaya karar vermeliyiz; çevrenizdeki insanlar Nemrut değil, Firavun değil. Hele secde eden insanlarsa onlara karşı bize düşen şey saygılı olmak ve cennete beraber girme dilek ve temennisinde bulunmaktır” demiş.

 

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