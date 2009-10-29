RTÜK’ten Deniz Seki cezası

Uyuşturucu kullandığı ve kullananlara temin ettiği gerekçesiyle 218 gün süreyle tutuklu kaldıktan sonra tahliye olan şarkıcı Deniz Seki nedeniyle, FOX TV’ye ceza geldi.



Seki ile birlikte cezaevinde kalan bir tutuklu, tahliye olduktan sonra TV’ye çıkarak, “Seki’nin durumu iyi. Bizlerin çektiği sıkıntıyı o çekmiyor” demişti.



RTÜK, 8 Temmuz 2009’da yayımlanan bu röportajı, Seki’nin “Kişilik haklarına ve özel yaşantısına saldırı” niteliğinde görerek, FOX TV’deki “Bizden Kaçmaz” programına uyarı cezası verdi. RTÜK Başkanı Davut Dursun ve üye Vahap Darendeli ise cezaya karşı çıktı ve “İddialar Seki’nin cezaevindeki özel yaşamına ilişkin olsa da, programda kullanılan ifadelerin, Medeni Hukuk bağlamında kişilik haklarını zedeleyici bir niteliği yoktur” dedi.