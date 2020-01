RTÜK'ten 'darbe girişimi' açıklaması: Medyamız, haber alma özgürlüğünün güvencesi olduğunu gösterdi

Radyo televizyon üst Kurulu dün gece yaşanan darbe teşebbüsü ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "

Böylelikle medyamız, demokrasi ve onun temelini oluşturan millet iradesinden yana tavır koyarak, toplumun ifade ve haber alma özgürlüğünün güvencesi olduğunu bir kez daha göstermiştir" dendi.

RTÜK tarafından yapılan açıklama şöyle:

Halkımız ile milli iradenin yanında sorumlu ve sağduyulu yayın yapan medyamız, ihaneti ve haince kalkışmayı püskürtmekte önemli pay sahibi olmuştur.

Temel insan haklarından olan ifade ve haber alma özgürlüğünün kullanılmasında hayatî bir işleve sahip olan medya, demokratik düzenin vazgeçilmez unsurlarından biridir.

Tarihimize kara bir gün olarak geçecek olan 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen ve bir terör örgütünün himayesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin içindeki bir grubun ihaneti ve haince kalkışması karşısında, medya kuruluşlarımız ve çalışanları, darbe girişimcilerinin tüm baskılarına rağmen, toplumun doğru ve hızlı haber alması için gerekli duyarlılığı göstermiş ve görevlerini canları pahasına yerine getirmiştir.



Böylelikle medyamız, demokrasi ve onun temelini oluşturan millet iradesinden yana tavır koyarak, toplumun ifade ve haber alma özgürlüğünün güvencesi olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Ayrıca, bu müessif olay vesilesi ile yerel yayınların da kriz zamanlarında ne kadar önemli bir işlev gördüğü anlaşılmıştır.

Görsel ve işitsel medya alanında düzenleyici kurum olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak, bu tarihi süreçte toplumu, yaşanan olaylar hakkında doğru bir biçimde bilgilendirirken, bazıları darbeci çete tarafından engellenmeye çalışılmasına ve her türlü zorluğa karşın demokrasi ve millet iradesinden yana tavır alan tüm radyo ve televizyon kuruluşlarımıza, gösterdikleri hassasiyet için teşekkür eder, demokrasimiz ve ülke bütünlüğümüze karşı yapılabilecek olan her türlü ihanete her zaman aynı hassasiyeti göstereceklerine inancımız tamdır.



Ayrıca, başta aziz milletimiz ile Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hangi siyasi düşünceden olursa olsun, demokrasiden ve millet iradesinden yana tavır koyan, iktidar ve muhalefet demeden en zor şartlarda Milletin Meclisini açık tutulması konusunda irade koyan Siyasi Parti Sayın Genel Başkanlarına, Sayın TBMM Başkanı ile bütün Milletvekillerimize ve Türkiye Cumhuriyetinin bekası için canını ortaya koyan bütün güvenlik güçlerimize şükranlarımızı arz eder, şehitlerimize Allah’tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar dileriz.