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RTÜK'ten Çukur dizisine 'öpüşme' cezası

Çukur dizisinde Aras Bulut İynemli ve Dilan Çiçek Deniz'in öpüşme sahnesi nedeniyle Show Tv'ye para cezası kesildi

10 Aralık 2017 20:46

Show TV ekranlarının ilgiyle izlenen yapımlarından Çukur dizisinde, Aras Bulut İynemli ve Dilan Çiçek Deniz'in öpüşme sahnesi RTÜK'e takıldı.

Üst Kurul tarafından yapılan incelemelerde dizide "Çocuklar ve gençler için zararlı olabilecek içerikler" ile "Alkol kullanımı, yoğun öpüşme ve sevişme sahnelerine yer verildiği" saptandığı belirtildi. Söz konusu yayınlarla, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'da yer alan "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz" hükmünün ihlal edildiği kanaatine varıldı.

Kurar ihlalinden dolayı Show TV'ye idari para cezası uygulandı.

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rtükçukuröpüşmeAras Bulut İynemliDilan Çiçek Deniz

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