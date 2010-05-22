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RTÜK'ten Amed TV'ye izin çıktı

Diyarbakır'da, yerel yayın yapan ART adını ve logosunu değiştirmek için başvurduğu RTÜK'ten olumlu yanıt aldı.

22 Mayıs 2010 03:00

T24 - Diyarbakır'da, yerel yayın yapan Aktüel Radyo Televizyonu, (ART) adını ve logosunu değiştirmek için başvurduğu Radyo Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) olumlu yanıt aldı. ART adını Amed olarak değiştirirken, logosunu da sarı-kırmızı-yeşil ve mavi renklerden oluşturdu.



RTÜK Diyarbakır Bölge Müdürü Erhan Esmeray, ART'nin başvurusunu olumlu görüş ile Ankara'ya gönderdiklerini, üst kurulun da bu yönde karar almasını olumlu bulduklarını söyledi.

Diyarbakır'da daha önce yeni kurulan bir spor kulübünün Diyarbakır'ın Kürtçe adı olan Amed'i kullanarak kurulmasından sonra bu kez yerel yayın yapan ART adını Amed TV ve Amed radyo olarak değiştirdi.

Yıllardır ART olarak radyo ve televizyon yayın yapan kuruluş hem adını, hem de logosunu değiştirme kararı aldı.

Yapılan değişikliğin onaylanması için Radyo Televizyon Üst Kurulu'na yapılan başvurudan da olumlu yanıt alınınca, kuruluşun hem adı hem de logosu değişti.

RTÜK Üst Kurul Başkanı adına Daire Başkanı olan Muhsin Kılıç adına gönderilen yazıda, Diyarbakır il merkezinde yerel yayın yapan televizyon ve yine yerel yayın yapan radyonun lisans müracatı bulunduğu anlaşıldığından isim değişikliğinin yönetim kurulu kararı ile kabul edildiği bildirildi.

Amed TV'de yeni logonun 'A' harfinde, yeşil-sarı-kırmızı ve mavi renkleri yer alırken, 'Med' harfleri ise beyaz olarak değiştirildi.

RTÜK Diyarbakır Bölge müdürü Erhan Esmeray, ART'nin kendilerine isim ve logo değişikliği için başvurduğunu, kendilerinin de olumlu bir görüş ile başvuruyu Ankara'ya gönderdiklerini belirterek, "Yönetim kurulundan isim ve logo değişikliği için onay çıkmasını olumlu karşıladık. Zaten Diyarbakır'da Amed ismi ile bir spor kulübü de kurulmuştu. Bu karar ile ilk kez bir yayın kuruluşu Amed ismini kullanmış olacaktır" dedi.

Televizyonun Genel Yayın Koordinatörü Ferat Mehmetoğlu, RTÜK'ün Amed ismine onay vermesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Mehmetoğlu, "Bu ismi kullanmayı yıllardır düşünüyorduk. Ama bugüne kısmet oldu. Amed ismi Diyarbakır için çok önemlidir. Demokratik açılım bakımından da önemli bir karardır. Diyarbakır'ın eski adını kullanmak bizi mutlu edecektir. RTÜK'ün kararı Amed isminin sakıncalı ve korkulacak bir isim olmadığını gösterdi" dedi.

RTÜK'ün kararından sonra televizyon ve yayın kuruluşu internet sitesinde de 'Amed TV' adı altında internet sayfasıda açtı.

Televizyon ve radyonun 23 Mayıs'ta Amed adı ile yayına başlayacağı belirtildi.


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