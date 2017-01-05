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Medya

RTÜK'ten altı kanala izdivaç cezası

2016'da evlilik programlarıyla ilgili 94 bin 792 şikâyet geldi

05 Ocak 2017 18:06

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK); Kanal D, Fox, Star, ATV, Show TV ve Flash TV'deki  evlilik programlarına müeyyide uyguladı.

DHA'nın haberine göre, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 2017 yılının ilk toplantısında evlilik programlarını ele aldı.

Evlilik programlarıyla ilgili vatandaşlardan RTÜK'e son bir yılda, 444 1 178 çağrı hattı, web sayfası ve elektronik posta adresi ile  Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)  üzerinden binlerce şikayet geldi. Bu kapsamda, 2015'te evlilik programlarıyla ilgili 7 bin 297 şikayet gelirken, bu sayı 2016'da rekor artışla 94 bin 792'ye ulaştı.

Buna göre, Kanal D'de yayınlanan 'Kısmetse Olur', 45 bin 591 başvuruyla en fazla şikayet edilen program oldu. Fox TV'de yayınlandığı dönem 14  bin 801, Star TV'ye geçtikten sonra 6 bin 752 şikayet alan "Zuhal Topal'la"  programı ikinci sırada yer aldı. ATV'deki "Esra Erol'da" 15 bin 498, Show TV'deki 'Evleneceksen Gel' 12 bin 186 ve Flash TV'deki 'Dest-i İzdivaç' ise 290 şikayet  aldı.

Üst Kurul, bu çerçevede Kanal D, Fox, Star, ATV, Show TV ve Flash  TV'deki evlilik programlarına para cezası verdi. Ayrıca TV 8'deki 'Göz6' adlı programa da ceza verildi.

Vatandaşların şikayetleri ağırlıklı olarak, genel ahlaka, manevi  değerlere ve ailenin korunması ilkesine aykırılık ve argo sözcüklerin  kullanılması konusunda oldu.

Evliliğin maddiyata indirgenmesi, adayların dış görünüşleri ile yargılanması, adaylar arasındaki nahoş davranışlar, küçük düşürücü söylemler,  adayların komi?k duruma düşmelerine neden olunması, sansasyonel kişilere ısrarla  yer verilmesi, olayların dramatize edilmesi, katılımcıların evlilik dışı  amaçları, engelli adayların engellerinin ön plana çıkarılması, bir kısım cast  ajansı çalışanlarının katılımcı gösterilmesi vatandaşlar tarafından programlara  getirilen diğer eleştiriler oldu. Özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi, insan  onuruna aykırı yayın yapılması ve toplumsal değerlerin dikkate alınmaması gibi  unsurlar da şikayetler arasında yer aldı.

 

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